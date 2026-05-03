Після розлучення з дружиною: зірка "Парочки слідчих" Октябрський показав, як проводить час із синами

Актор розлучився після 10-річного шлюбу

Новий краш українок, зірка "Парочки слідчих", актор Костянтин Октябрський, який нещодавно розлучився з дружиною, вперше за довгий час показав своїх синів. Він показав, як вони разом проводять час на вихідних.

На кадрах хлопці весело проводять час на дитячому майданчику — катаються на гойдалках і просто "дуріють", як це зазвичай буває у дитинстві. Милим відео актор опублікував на своїй сторінці в Інстаграм.

Момент, де хлопці стрибають на гойдалці, Костянтин прокоментував: "отак виглядає прогулянка з пацанами". Окрім відео, актор також показав спільне фото з дітьми з кафе — сім’я виглядає розслабленою та щасливою.

Діти Октябрського. Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy/

Костянтин Октябрський з дітьми. Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy/

Нагадаємо, що Костянтин Октябрський виховує двох дітей — Роберта (2015 р.н.) та Матвія (2017 р.н.) разом із колишньою дружиною Самірою. Пара одружилася у 2015 році, а розлучилася — у 2026-му. В інтерв'ю актор позитивно та з повагою говорить про колишню обраницю — він називає її розумною, мудрою та гарною мамою для їхніх дітей.

Сини Костянтина Октябрського. Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy/

У жовтні 2024 року квартира сім'ї Октябрського постраждала під час обстрілу Києва. У будинок, де вони мешкали, влучив російський дрон. На момент атаки дружина і діти актора перебували в безпеці — на щастя, ніхто не постраждав.

