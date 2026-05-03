"Новый Шева" забил издевательский гол "Шахтеру": такого от "динамовца" не ожидал никто (видео)

Всеукраинское дерби началось с невероятного взятия ворот

В воскресенье, 3 мая, в Киеве проходит центральный матч 26-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Динамо" — "Шахтер". Открыл счет в игре форвард Бело-синих Матвей Пономаренко.

Что нужно знать

"Динамо" принимает "Шахтер" в Киеве

Пономаренко забил супергол с центра поля

Горняки оспаривали решение о взятии ворот

На 13-й минуте встречи Пономаренко забил гол. Об этом сообщает "Телеграф".

Бело-синие были явно заряжены на дерби с первых минут, что вылилось в стартовое давление на ворота Горняков. На 13-й минуте это давление переросло в гол с приставкой супер! Матвей, которого в СМИ уже называют "новым Шевой" отобрал мяч в центре поля у Назарины и тут же пальнул с центра поля — мяч перелетел Ризныка и залетел в сетку ворот. Таким образом Пономаренко забил свой 13-й гол в УПЛ. Добавим, что в "Шахтере" считают, что взятие ворот нельзя было засчитывать из-за фола в центре поля, однако VAR подтвердил решение главного арбитра.

Напомним, "Динамо" провалило еврокубковую кампанию 2025/26, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций. В чемпионате Украины киевляне соревнуются за медали, однако навязать борьбу "Шахтеру" за "золото", вероятно, не смогут. Кубок Украины — единственный трофей, на который претендуют Бело-синие в текущей кампании. В финале турнира киевляне сыграют против "Чернигова". Решающая игра состоится 20 мая на "Львов-Арене".

"Шахтер", в свою очередь, мчит к чемпионству в УПЛ, а также ведет борьбу за попадание в финал Лиги конференций. Правда, в первом полуфинале Горняки потерпел поражение от "Кристал Пэлас" со счетом 1:3.