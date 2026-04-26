Колишній кікбоксер став претендентом на пояс Усика (відео)

У Лас-Вегасі пройшов великий бій

У ніч на неділю, 26 квітня, американський супертяж Джаррелл Міллер (28-1-2, 22 КО) переміг кубинця Леньєра Перро (13-1, 8 КО). Це був так званий елімінатор (поєдинок за статус претендента на чемпіонський бій) лінією WBA (Всесвітня боксерська асоціація).

Міллер на прізвисько "Великий малюк" за підсумками поєдинку став переможцем. Про це повідомляє "Телеграф".

Бій тривав усі відведені 12 раундів, за підсумками яких усі судді віддали перемогу американцеві. Підсумковий рахунок — 117:111, 117:111 та 115:113. Таким чином, 37-річний Джаррелл наблизився до чемпіонського поєдинку. Додамо, що 33-річний Леньєр на прізвисько "Лінчувальник" зазнав своєї першої поразки в кар’єрі.

На цей час титул суперчемпіона світу за версією WBA володіє українець Олександр Усик (24-0, 15 КО), а регулярним поясом WBA Regular — росіянин Мурат Гассієв (33-2, 26 КО).

Додамо, що Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Олександр відмовився від обов’язкового захисту. До речі, і українець, і британець проведуть бої у травні 2026 року.

Нагадаємо, шоу Усик — Верховен пройде 23 травня в Єгипті біля пірамід. Український "Кіт" є беззаперечним фаворитом, а вечір боксу планують показати в Україні. Додамо, що Олександр може втратити ще один чемпіонський пояс через бій із кікбоксером. До речі, Ріко побореться за свій рекордний гонорар у кар’єрі, Усик заробить набагато більше.

Зазначимо, у квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.