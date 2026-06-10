Збірна України у Лізі націй-2026: розклад, прямі трансляції та результати волейбольних матчів (відео)

Синьо-жовті спробують вийти у плей-оф престижних змагань

У середу, 10 червня, збірна України з волейболу стартує у Лізі-нації-2026. Найкращі команди світу розіграють між собою престижний трофей.

Що потрібно знати

Збірна України вдруге зіграє у Лізі націй

Українці проведуть щонайменше 12 матчів

Синьо-жовті минулого сезону були близькі до плей-оф

"Телеграф" пропонує вашій увазі календар, розклад, прямі трансляції та результати матчів національної команди у Лізі націй-2026. Офіційний транслятор змагань в Україні — "Суспільне Спорт". 18 найкращих команд світу зіграють по 12 матчів на груповому етапі. Найкращі 8 команд вийдуть у плей-оф. Команда, яка займе останнє місце, вилетить із Ліги.

Розклад, трансляції та результати матчів збірної України у Лізі націй-2026 (оновлюється)

Перший ігровий тиждень. Ліньї, Китай

10 червня, середа

15:00 Україна – Японія

11 червня, четвер

11:30 Китай – Україна

12 червня, п’ятниця

11:30 Україна – Куба

14 червня, неділя

08:00 Україна – Польща

Другий ігровий тиждень. Любляна, Словенія

24 червня, середа

17:30 Україна – Бразилія

25 червня, четвер

17:30 Україна – Італія

26 червня, п’ятниця

17:30 Україна – Канада

28 червня, неділя

14:00 Болгарія – Україна

Третій ігровий тиждень. Белград, Сербія

15 липня, середа

17:30 Україна – Іран

16 липня, четвер

21:00 Сербія – Україна

17 липня, п’ятниця

17:30 Туреччина – Україна

19 липня, неділя

17:30 Україна – Німеччина

Нагадаємо, чоловіча збірна України з волейболу вдруге поспіль зіграє у Лізі націй. Минулого року Синьо-жовті не зуміли потрапити до плей-оф.