Збірна України у Лізі націй-2026: розклад, прямі трансляції та результати волейбольних матчів (відео)
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Синьо-жовті спробують вийти у плей-оф престижних змагань
У середу, 10 червня, збірна України з волейболу стартує у Лізі-нації-2026. Найкращі команди світу розіграють між собою престижний трофей.
Що потрібно знати
- Збірна України вдруге зіграє у Лізі націй
- Українці проведуть щонайменше 12 матчів
- Синьо-жовті минулого сезону були близькі до плей-оф
"Телеграф" пропонує вашій увазі календар, розклад, прямі трансляції та результати матчів національної команди у Лізі націй-2026. Офіційний транслятор змагань в Україні — "Суспільне Спорт". 18 найкращих команд світу зіграють по 12 матчів на груповому етапі. Найкращі 8 команд вийдуть у плей-оф. Команда, яка займе останнє місце, вилетить із Ліги.
Розклад, трансляції та результати матчів збірної України у Лізі націй-2026 (оновлюється)
Перший ігровий тиждень. Ліньї, Китай
10 червня, середа
15:00 Україна – Японія
11 червня, четвер
11:30 Китай – Україна
12 червня, п’ятниця
11:30 Україна – Куба
14 червня, неділя
08:00 Україна – Польща
Другий ігровий тиждень. Любляна, Словенія
24 червня, середа
17:30 Україна – Бразилія
25 червня, четвер
17:30 Україна – Італія
26 червня, п’ятниця
17:30 Україна – Канада
28 червня, неділя
14:00 Болгарія – Україна
Третій ігровий тиждень. Белград, Сербія
15 липня, середа
17:30 Україна – Іран
16 липня, четвер
21:00 Сербія – Україна
17 липня, п’ятниця
17:30 Туреччина – Україна
19 липня, неділя
17:30 Україна – Німеччина
Нагадаємо, чоловіча збірна України з волейболу вдруге поспіль зіграє у Лізі націй. Минулого року Синьо-жовті не зуміли потрапити до плей-оф.