Бывший кикбоксер стал претендентом на пояс Усика (видео)

В Лас-Вегасе прошел большой бой

В ночь на воскресенье, 26 апреля, американский супертяж Джаррелл Миллер (28-1-2, 22 КО) победил кубинца Леньера Перро (13-1, 8 КО). Это был так называемый элиминатор (поединок за статус претендента на чемпионский бой) по линии WBA (Всемирная боксерская ассоциация).

Что нужно знать

Миллер побил Перро

Джаррелл стал претендентом на пояс WBA, которым владеет Усик

Американец был успешным кикбоксером, как и следующий соперник украинца

Миллер по прозвищу "Большой малыш" по итогам поединка стал победителем. Об этом сообщает "Телеграф".

Бой продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу американцу. Итоговый счет — 117:111, 117:111 и 115:113. Таким образом, 37-летний Джаррелл приблизился к чемпионскому поединку. Добавим, что 33-летний Леньер по прозвищу "Линчеватель" потерпел свое первое поражение в карьере.

На данный момент титулом суперчемпиона мира по версии WBA владеет украинец Александр Усик (24-0, 15 КО), а регулярным поясом WBA Regular – россиянин Мурат Гассиев (33-2, 26 КО).

Добавим, что Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Александр отказался от обязательной защиты. К слову, и украинец, и британец проведут бои в мае 2026 года.

Напомним, шоу Усик — Верховен пройдет 23 мая в Египте возле пирамид. Украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом, а вечер бокса планируют показать в Украине. Добавим, что Александр может потерять еще один чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером. К слову, Рико сразится за свой рекордный гонорар в карьере, Усик заработает намного больше.

Отметим, в апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.