Російського бійця UFC вигнали з американського літака: деталі скандалу

Спортсмена випровадили з літака

У п’ятницю, 17 квітня, відомого бійця змішаного стилю (ММА) Армана Царукяна зняли з рейсу American Airlines. Російсько-вірменський спортсмен прямував до Філадельфії (США) на борцівський турнір Real American Freestyle 8.

До пункту призначення Арман не долетів. Росіянина та двох представників його команди вигнали з літака, передає російський журналіст Адам Зубайраєв у соцмережі Х. За словами Зубайраєва, Царукяна зняли з рейсу через те, що один представник його команди користувався телефоном під час зльоту, а другий відкрив столик.

Просто через те, що хтось із команди користувався телефоном під час того, як літак намагався злетіти, і ще друга людина відкрила столик, Армана та двох його друзів вигнали з літака, який прямував на турнір RAF. Адам Зубайраєв

Додамо, що Царукян без скандалу залишив пасажирський літак та пересів на приватний.

Довідка: Царукян народився в Ахалкалакі (Грузія), проте на світовій сцені представляє Вірменію та Росію. Займає другий рядок у рейтингу легковаговиків UFC і 13-те місце в рейтингу P4P (незалежно від вагової категорії). У Філадельфії на 18 квітня заплановано борцівський поєдинок між Царукяном та американцем Юраєм Фейбером.

Раніше відомий російський боєць змішаного стилю Федір Ємельяненко поскаржився на український прапор. Річ у тому, що уродженця Луганської області якось представили українцем на турнірі Pride.