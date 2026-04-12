Збірні України та Росії вперше зіграють після початку повномасштабного вторгнення РФ

Українці та росіяни проведуть матч з водного поло

У понеділок, 13 квітня, заплановано матч збірних України та Росії з водного поло. Гра пройде в рамках поєдинку за 7 місце другого дивізіону Кубка світу-2026.

Що потрібно знати

РФ виступає на турнірі у нейтральному статусі

Водне поло — перший ігровий вид спорту, в якому росіяни допущені до міжнародних змагань після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Зустріч відбудеться на Мальті, де відбувався турнір. Старт гри заплановано на 16:00 за київським часом, повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, збірна України зіграла шість матчів на Кубку світу. На груповому етапі Синьо-жовті програли Франції (13:27), обіграли Гонконг (24:7) та поступилися Аргентині (14:15). У 1/8 фіналу українці вибили Канаду (17:13), після чого зазнали поразки від Грузії (9:20). У першій грі за 5–8 місця Україна програла Австралії (15:21), а тепер зіграє за 7 місце з росіянами, які виступають на змаганнях у нейтральному статусі (без прапора та гімну).

Додамо, що саме у водному поло Росію вперше повернули на міжнародну арену у командній дисципліні. 4 листопада 2025 року Міжнародна федерація водних видів спорту опублікувала нові критерії нейтральності для росіян та білорусів, допустивши представників країн-агресорів на міжнародні турніри з водного поло з 1 січня 2026 року. Раніше повідомлялося, що російських вотерполістів мотивували на Кубку світу за допомогою алкоголю.