Відома українська тенісистка потрапила у мовний скандал (відео)

Спортсменка дала інтерв’ю, орієнтоване для російської аудиторії

Юлія Стародубцева, 53 ракетка світу, потрапила в скандальну історію. Спортсменка дала інтерв’ю російською фактично для росіян.

Що потрібно знати

Стародубцева дала інтерв’ю YouTube-каналу "Сорокін Теніс"

UTC розкритикував тенісистку

Юлія на цей час показує найкращий теніс у кар’єрі

Портал про теніс Ukrainian Tennis Community у threads розкритикував українку за підігравання агресору під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Юлію звинуватили у популяризації російського контенту під час великої війни.

Спортивні рекорди Юлії Стародубцевої – це круто, але її поява в інтерв’ю на російськомовному каналі "Сорокін Теніс" викликає серйозне розчарування. Ukrainian Tennis Community

Довідка: Юлія Стародубцева – 26-річна українська тенісистка, родом з Каховки (Херсонська область). На її рахунку 4 титули ITF. У WTA-турі вона посідає 53 місце, що є рекордним показником для неї.

Нагадаємо, збірна України з тенісу обіграла команду Польщі у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Українки не віддали суперницям жодної партії. Вперше в історії Синьо-жовті піднялися на третє місце у світовому рейтингу націй. Додамо, що фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг пройде у китайському місті Шеньчжень з 22 по 27 вересня 2026 року.