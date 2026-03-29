Президент РФ перебуває в альтернативній реальності

У неділю, 29 березня, президент Росії Володимир Путін привітав Олімпійський комітет Росії зі 115-річчям. У своїй заяві глава Кремля заявив про готовність РФ провести Олімпійські ігри.

Що потрібно знати

ОКР виповнилося 115 років

Путін хоче провести Олімпіаду в Росії

Мережа регоче над словами президента РФ

Заява Путіна про Олімпіаду опублікована на офіційному сайті глави Кремля. Примітно, що Путін у тексті свого привітання забув згадати, що ОКР тимчасово відсторонили з МОК через включення до свого складу олімпійських комітетів тимчасово окупованих територій України.

Вітаю вас із 115-річчям Олімпійського комітету Росії. Зазначу, що наша країна була серед засновників Міжнародного олімпійського комітету і, починаючи з 1900 року, брала участь у відроджених Олімпійських іграх, двічі приймала їх у себе – 1980 року в Москві та 2014 року у Сочі. І обидва рази на найвищому організаційному та творчому рівні, що було визнано МОК. Підкреслю, Росія і в майбутньому відкрита до проведення літніх та зимових Олімпійських ігор, готова робити свій внесок у збереження справжніх ідеалів олімпізму. Володимир Путін

Слова Путіна викликали великий резонанс у російському сегменті Інтернету. Користувачі вважають, що саме Путін, розпочавши війну проти України, зруйнував російський спорт найвищих досягнень. У мережі відзначають, що РФ замість війни справді могла провести Ігри, проте наразі це неможливо. Один із користувачів зазначив, що Росія в майбутньому проведе Олімпіаду, проте це станеться вже після смерті диктатора.

Раніше повідомлялося, що міністр спорту Росії та президент (ОКР) Михайло Дегтярьов хоче перейменувати свою посаду через любов до Путіна. За його словами, "у Росії є лише один президент".