Ф’юрі побив російського "Лева" (відео)

Поєдинок тривав 12 раундів

У суботу, 11 квітня, у Лондоні (Велика Британія) відбувся великий вечір боксу. У головному поєдинку шоу британець Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) провів рейтинговий поєдинок у надважкій вазі з росіянином Арсланбеком Махмудовим (21-3, 19 KO).

Що потрібно знати

Ф’юрі повернувся на ринг після двох поразок від Усика

Махмудов – російський боксер, який ховається під прапором Канади

"Циганський король" розгромив "Лева"

Поєдинок, що проходив на стадіоні "Тоттенхем Хотспур", завершився перемогою Ф'юрі рішенням суддів. Про це повідомляє "Телеграф".

Махмудов активно розпочав бій, проте "бензину" росіянину вистачило лише на 2 конкурентні раунди. Вже з третьої 3-хвилинки на рингу був один боксер — Ф’юрі. Арсланбек сушив поєдинок за допомогою клінчів. Він клінчував після своїх атак та атак суперника. Ймовірно, така тактика допомогла йому пройти всі 12 раундів, за підсумками яких судді віддали перемогу Тайсону одноголосним рішенням. Підсумковий рахунок — 120-108, 120-108, 119-109 на користь "Циганського короля".

Додамо, що за боєм спостерігав британський боксер, колишній чемпіон світу у хевівейті Ентоні Джошуа. Очікується, що "Циганський король" та AJ у майбутньому проведуть бій.

Зазначимо, наразі чемпіонськими поясами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі володіє українець Олександр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. Обидва проведуть бої у травні 2026 року, причому українець обрав для себе дуже незвичайного суперника.

Наразі Олександр веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Це шоу пройде у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.