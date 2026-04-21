По кишені далеко не всім: речі якого бренду обожнює Усик і скільки вони коштують (фото)

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) часто з’являється на публіці в одязі від фірми Stone Island. Українець навіть став амбасадором італійського бренду.

Співпраця боксера з італійською компанією давно вийшла на новий рівень. Він навіть виходив на ринг в ексклюзивному халаті Stone Island на бій проти Даніеля Дюбуа, повідомляє "Телеграф".

Олександр Усик у кастомній куртці Stone Island/Фото: instagram.com/stoneisland

Боксер носить "стонік" як у повсякденному житті, так і на різних заходах. Наприклад, на свою останню пресконференцію Олександр одягнув фірмову панаму від Stone Island. Її вартість складає 225 доларів (близько 10 тисяч грн).

Олександр Усик/Фото: instagram.com/usykaa

Крім того, Усик робив фото із дружиною у преміальній шкіряній куртці від Stone Island вартістю до 4000 євро (близько 200 тисяч грн).

Олександр та Катерина Усики/Фото: instagram.com/usykaa

Нещодавно Усик привіз британського боксера Ентоні Джошуа в Україну. Олександр на батьківщину повернувся у синій камуфляжній куртці та штанях від Stone Island вартістю до 1300 євро (67 тис. грн) та 555 євро (близько 29 тис. грн) відповідно.

Олександр Усик у куртці та штанях від Stone Island/Фото: instagram.com/usykaa

Зазначимо, зараз Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. І українець, і британець проведуть бої у травні 2026 року.

На цей момент Олександр веде підготовку до бою проти відомого кікбоксера Ріко Верховена (1-0, 0 КО) з Нідерландів. Шоу Усик — Верховен пройде 23 травня в Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити ще один чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.

У квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції.