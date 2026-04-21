По кишені далеко не всім: речі якого бренду обожнює Усик і скільки вони коштують (фото)
Олександра часто можна помітити у "стоніку"
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) часто з’являється на публіці в одязі від фірми Stone Island. Українець навіть став амбасадором італійського бренду.
Що потрібно знати
- Усик давно носить одяг від Stone Island
- Боксер знявся у глобальній кампанії бренду у 2025 році
Співпраця боксера з італійською компанією давно вийшла на новий рівень. Він навіть виходив на ринг в ексклюзивному халаті Stone Island на бій проти Даніеля Дюбуа, повідомляє "Телеграф".
Боксер носить "стонік" як у повсякденному житті, так і на різних заходах. Наприклад, на свою останню пресконференцію Олександр одягнув фірмову панаму від Stone Island. Її вартість складає 225 доларів (близько 10 тисяч грн).
Крім того, Усик робив фото із дружиною у преміальній шкіряній куртці від Stone Island вартістю до 4000 євро (близько 200 тисяч грн).
Нещодавно Усик привіз британського боксера Ентоні Джошуа в Україну. Олександр на батьківщину повернувся у синій камуфляжній куртці та штанях від Stone Island вартістю до 1300 євро (67 тис. грн) та 555 євро (близько 29 тис. грн) відповідно.
Зазначимо, зараз Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. І українець, і британець проведуть бої у травні 2026 року.
На цей момент Олександр веде підготовку до бою проти відомого кікбоксера Ріко Верховена (1-0, 0 КО) з Нідерландів. Шоу Усик — Верховен пройде 23 травня в Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити ще один чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.
У квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем. Додамо, що ЗМІ розсекретили гонорари бійців.