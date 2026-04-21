По карману далеко не всем: вещи какого бренда обожает Усик и сколько они стоят (фото)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) частенько появляется на публике в одежде от фирмы Stone Island. Украинец даже стал амбассадором итальянского бренда.

Что нужно знать

Сотрудничество боксера с итальянской компанией давно вышло на новый уровень. Он даже выходил на ринг в эксклюзивном халате Stone Island на бой против Даниеля Дюбуа, сообщает "Телеграф".

Александр Усик в кастомной куртке Stone Island/Фото: instagram.com/stoneisland

Боксер носит "стоник" как в повседневной жизни, так и на разных мероприятиях. К примеру, на свою последнюю пресс-конференцию Александр надел фирменную панаму от Stone Island. Ее стоимость составляет 225 долларов (около 10 тысяч грн).

Александр Усик/Фото: instagram.com/usykaa

Кроме того, Усик делал фото с женой в премиальной кожаной куртке от Stone Island стоимостью до 4000 евро (около 200 тысяч грн).

Александр и Екатерина Усики/Фото: instagram.com/usykaa

Недавно Усик привез британского боксера Энтони Джошуа в Украину. Александр на родину вернулся в синей камуфляжной куртке и штанах от Stone Island стоимостью до 1300 евро (67 тыс. грн) и 555 евро (около 29 тыс. грн) соответственно.

Александр Усик в куртке и штанах от Stone Island/Фото: instagram.com/usykaa

Отметим, на данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. И украинец, и британец проведут бои в мае 2026 года.

На данный момент, Александр ведет подготовку к бою против известного кикбоксера Рико Верховена (1-0, 0 КО) из Нидерландов. Шоу Усик — Верховен пройдет 23 мая в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять еще один чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.

В апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции.