Усик уже заробив більше, ніж Кличко: статок чемпіона вражає

"Космічні" гонорари прийшли до Олександра не так давно

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) заробив за кар’єру величезні гроші. Рахунок іде на сотні мільйонів доларів.

Що потрібно знати

Усик заробив понад 100 млн доларів

Більшу частину свого статку він заробив після 3 останніх боїв

Статки Кличка оцінюють у 90 млн доларів

Про це повідомляє celebritynetworth. За інформацією джерела, Олександр зумів заробити 120 млн доларів.

Більшу частину грошей (понад 215 млн доларів до сплати податків) українському боксеру принесли останні три бої (2 поєдинки з Тайсоном Ф’юрі та другий бій з Даніелем Дюбуа). У виданні підкреслили, що Усик закріпив за собою місце не лише як видатний боксер свого покоління, а і як один з найоплачуваніших спортсменів сучасності.

Додамо, що Олександр уже заробив більше за легендарного Володимира Кличка. Сelebritynetworth оцінює статок "Доктора Сталевого Молота" в 90 млн доларів.

Зазначимо, зараз Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. І українець, і британець проведуть бої у травні 2026 року.

На цю мить Олександр веде підготовку до бою проти відомого кікбоксера Ріко Верховена (1-0, 0 КО) з Нідерландів. Шоу Усик — Верховен пройде в Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити ще один чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.

У квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем. Додамо, що ЗМІ розсекретили гонорари боксерів.