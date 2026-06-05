"Працюйте!" Путін відреагував на лист Зеленського та наговорив нового абсурду

Згадав й залучення США до переговорів

У п'ятницю, 5 червня, ввечері російський президент Володимир Путін прокоментував лист президента України Володимира Зеленського. Також він зробив кілька нових заяв щодо США та завершення війни.

"Телеграф" зібрав головні тези Путіна. Зауважимо, що вдень під час 40-хвилинного виступу на форумі в Санкт-Петербурзі президент РФ жодного разу не згадав Україну, але ввечері, спілкуючись з журналістами, зробив кілька заяв.

Головні заяви Путіна

Пєсков учора показав мені листа Зеленського, я подивився з ранку цей папірець, я його подивився.

Один із російських бізнесменів зустрічався із Зеленським у Києві, повернувся, я з бізнесменом зустрівся, найголовніше, Зеленський просив про зустріч.

Не бачу сенсу нам зустрічатися. До зустрічі із Зеленським потрібно знайти рішення щодо врегулювання конфлікту.

До зустрічі із Зеленським потрібно знайти рішення щодо врегулювання конфлікту. Відкритий лист Зеленського написано з "елементами хамства".

Працюйте, брати, — заявив Путін у зверненні до військових, коментуючи перспективу миру.

Бойові дії завершаться після досягнення поставлених нами цілей.

Усі бачили, як Трамп "займався вихованням" Зеленського. Є ще над чим працювати, треба продовжувати.

Я ставлюсь до Трампа, як до колеги, з повагою.

Зброю Україна "хоче" отримувати зі США, а бачити США як гаранта "не хоче".

Ключові питання мають вирішувати між собою Росія та Україна, а інші можуть створити умови та виступити гарантами.

а інші можуть створити умови та виступити гарантами. Росії не потрібні угоди, подібні до мінських.

РФ буде добиватись "денацифікації України".

Нагадаємо, що ввечері 4 червня президент Зеленський опублікував відкритий лист до Путіна. У ньому він констатував, що Росія зазнає серйозних втрат на фронті, а самі росіяни дедалі більше незадоволені атаками українських дронів, дефіцитом бензину, постійними заборонами тощо.

Зеленський наголосив, що Україна пропонує закінчити війну "у форматі між вами і нами", і запропонував Путіну зустрітися і визначити для цього чітку дату. Президент України зазначив, що до двостороннього треку можуть долучитися інші обрані учасники.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українські політичні та громадські діячі відреагували на лист Зеленського. Вони знайшли в ньому цікаві деталі.