Путін забрехався? Що насправді відбувається з економікою Росії

Підприємці вже згортають бізнеси або переходять в тінь

Заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що економіка РФ попри санкції продовжує "процветать", — відверта брехня. Адже реальність зовсім інша.

Про це "Телеграфу" розповів уповноважений Офісу президента з питань санкційної політики Власюк Владислав. За його словами, Росія впевнено набуває статусу "держави-банкрота".

"Поки Кремль говорить про економічну стійкість, доходи російського бюджету впали на 40% порівняно з минулим роком, попри високі ціни на нафту. А бюджетна діра вже перевищила 80 млрд доларів", — говорять в ОП.

Власюк наголосив, що 71 із 85 російських регіонів завершили минулий рік із дефіцитними бюджетами, а їхній сукупний дефіцит уже перевищив 34 млрд доларів.

"Путін заявляє, що санкції нібито відкрили для Росії "ширше поле для маневру" та створили нові партнерства. Проте найкращий індикатор довіри — це інвестиції. Сьогодні частка іноземного капіталу в Росії становить лише 0,01%. Це свідчить про те, що навіть потенційні партнери не поспішають вкладати гроші в російську економіку", — додає уповноважений.

При цьому, попри гучні заяви Путіна про нові можливості для бізнесу, понад 30% російських підприємців готуються згортати діяльність, ще близько 30% розглядають перехід у тінь. Причина — податковий тиск та масштабні відключення інтернету.

За словами Власюка, вперше з 2022 індикатор бізнес-клімату став від’ємним, а частка проблемних кредитів, які позичальники не можуть нормально обслуговувати, зросла до 12%. Водночас росіяни та бізнес дедалі частіше переходять на готівку, що свідчить про падіння довіри до фінансової системи. На цьому тлі Центробанк РФ готується прибрати з ринку 11 регіональних банків, фінансові проблеми яких уже неможливо приховувати.

"До того ж сальдо зовнішньої торгівлі Росії за час повномасштабної війни скоротилося майже втричі — зі 337 до 125 млрд доларів. Найбільші російські експортери (Лукойл, Газпром, НОВАТЕК, Северсталь) втрачають прибутки, а Росатом уже шукає додаткові 7 млрд доларів для завершення власного флагманського проєкту в Туреччині — АЕС "Аккую". Тому головний контраст нинішнього ПМЕФ полягає в тому, що чим оптимістичніше звучать заяви російського керівництва, тим гіршими стають економічні показники самої Росії", — кажуть в Офісі.

Власюк наголосив, що санкційний тиск дедалі сильніше обмежує доступ російської економіки до інвестицій, технологій, фінансових ресурсів і традиційних ринків збуту. Падіння бюджетних доходів, скорочення зовнішньої торгівлі, зникнення іноземного капіталу та погіршення настроїв бізнесу свідчать, що санкції мають накопичувальний ефект і поступово послаблюють економічну основу російської воєнної машини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відповів президент Росії Володимир Путін на лист президента Володимира Зеленського.