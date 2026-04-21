Усик уже заработал больше, чем Кличко: состояние чемпиона впечатляет

"Космические" гонорары пришли к Александру не так давно

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) заработал за карьеру огромные деньги. Счет идет на сотни миллионов долларов.

Усик заработал больше 100 млн долларов

Большую часть своего состояния он заработал после 3 последних боев

Состояние Кличко оценивают в 90 млн долларов

Об этом сообщает celebritynetworth. По информации источника, Александр сумел заработать 120 млн долларов.

Большую часть денег (более 215 млн долларов до уплаты налогов) украинском боксеру принесли последние три боя (2 поединка с Тайсоном Фьюри и второй бой с Даниелем Дюбуа). В издании подчеркнули, что Усик закрепил за собой место не только как выдающийся боксер своего поколения, но и как один из самых высокооплачиваемых спортсменов современной эпохи.

Добавим, что Александр уже заработал больше, чем легендарный Владимир Кличко. Сelebritynetworth оценивает состояние "Доктора Стального Молота" в 90 млн долларов.

Владимир Кличко и Алексасндр Усик/Фото: instagram.com/usykaa

Отметим, на данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. И украинец, и британец проведут бои в мае 2026 года.

На данный момент, Александр ведет подготовку к бою против известного кикбоксера Рико Верховена (1-0, 0 КО) из Нидерландов. Шоу Усик — Верховен пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять еще один чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.

В апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем. Добавим, что СМИ рассекретили гонорары боксеров.