Ф’юрі — Махмудов: онлайн-трансляція вечора боксу

"Циганський король" повертається на ринг

У суботу, 11 квітня, у Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" відбудеться великий вечір боксу. У головному поєдинку шоу британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) проведе рейтинговий поєдинок у надважкій вазі з росіянином Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO).

Що потрібно знати

Ф’юрі повернеться на ринг боєм проти росіянина

"Циганський король" — фаворит поєдинку

Бій Ф’юрі — Махмудов покажуть в Україні

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Ф’юрі — Махмудов. Початок боїв основного карда о 21:00 за київським часом.

37-річний "Циганський король" повертається на ринг після 2-річного простою. Британець спробує закрити дві поразки від Олександра Усика (24-0, 15 КО). Для цього він обрав не найочевидніший варіант. 36-річний Махмудов на прізвисько "Лев" є уродженцем Росії, хоч і ховається під прапором Канади. Арсланбек має дивовижну статистику нокаутів і є грізним суперником принаймні в початкових раундах.

Що на кону бою Ф’юрі — Махмудов

Переможець поєдинку наблизиться до чемпіонського бою, а у разі Тайсона — до грошового поєдинку з Ентоні Джошуа. Крім того, Махмудов заробить рекордний гонорар у кар’єрі (від 1,5 до 3 млн доларів), а "Циганський король" отримає 25 млн доларів.

Де і коли дивитися бій Ф’юрі — Махмудов

У прямому етері в Україні шоу боксу Ф’юрі — Махмудов покаже медіаплатформа Netflix. Для перегляду вечора боксу в Лондоні на Netflix потрібна передплата. Вартість від 4,99 євро/місяць (близько 250 грн на місяць). Головний бій вечора орієнтовно розпочнеться ближче до півночі.

Прогноз букмекерів на бій Ф’юрі — Махмудов

На думку букмекерів, Ф’юрі є беззаперечним фаворитом поєдинку. Аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,19 на перемогу Циганського короля. Успіх "Лева" та нічия менш ймовірні — коефіцієнти 5,30 і 21,00.

Останні бої

У грудні 2024 року Ф’юрі вдруге програв Усику рішенням суддів, після чого завершив кар’єру.

У жовтні 2025 року Махмудов одноголосним рішенням суддів здолав британця Дейва Аллена.

Зазначимо, наразі чемпіонськими поясами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі володіє українець Усик. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. Обидва проведуть бої у травні 2026 року, причому українець обрав для себе дуже незвичайного суперника.

Наразі Олександр веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Це шоу пройде у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.