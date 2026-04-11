Ф’юрі — Махмудов: онлайн-трансляція бою

"Циганський король" повертається на велику арену

У суботу, 11 квітня, у Лондоні (Велика Британія) відбудеться грандіозне шоу боксу. У головній події вечора британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) проведе поєдинок у надважкій вазі з росіянином Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO).

Що потрібно знати

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою Ф’юрі — Махмудов. Слідкувати за всім вечором боксу можна у статті "Ф'юрі — Махмудов: онлайн-трансляція вечора боксу".

Онлайн-трансляція бою Ф'юрі — Махмудов (оновлюється)

Бій Ф’юрі — Махмудов відбудеться на стадіоні "Тоттенхем Хотспур". Поєдинок, який розпочнеться ближче до півночі, покажуть в Україні. Додамо, що "Циганський король" — однозначний фаворит.

Промо відео бою Фьюрі — Махмудов

Зазначимо, наразі чемпіонськими поясами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі володіє українець Олександр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. Обидва проведуть бої у травні 2026 року, причому українець обрав для себе дуже незвичайного суперника.

Наразі Олександр веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Це шоу пройде у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.