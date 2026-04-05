Чісора та Вайлдер провели бій року у вазі Усика (відео)

Вікові супертяжі віддали на рингу все

У суботу, 4 квітня, у Лондоні (Велика Британія) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на рингу билися британець Дерек Чісора (36-14, 23 КО) та американець Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО).

Поєдинок, що проходив на арені О2, завершився перемогою Вайлдера роздільним рішенням суддів. Про це повідомляє "Телеграф".

Боксери без розвідки розпочали бій. Чісора покладався на потужні розмашисті удари, Вайлдер — на свої "кувалди". Обидва боксери були близькими до дострокової перемоги, проте поєдинок тривав усі відведені 12 раундів. До речі, Дерек часто завалювався на настил рингу, щоправда, рефері лише двічі починав відлік. Деонтей також побував у нокдауні.

У результаті судді віддали перемогу Вайлдеру роздільним рішенням — 115-111, 115-113, 112-115. Британська публіка освистала це рішення.

Зазначимо, на цей час поясами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі володіє українець Олександр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. Обидва проведуть бої у травні 2026 року.

Наразі Олександр веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена, який як гість відвідав вечір боксу Чісора — Вайлдер. Це шоу пройде у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.