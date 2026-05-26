Гріх чи благословення? Священник відповів, чи можна хрестити дитину на Трійцю

Є один важливий нюанс

Напередодні свята Трійці багатьох батьків цікавить питання: чи можна хрестити дитину саме цього дня, чи церква має якісь обмеження. Адже в народі навколо великих церковних свят давно існує чимало суперечливих уявлень — від "не можна" до "це особливо благословенний день".

В ексклюзивному коментарі для "Телеграфу" священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ Тарас Видюк пояснив, що жодної прямої заборони на хрещення дитини на Трійцю немає.

"Так, у більшості випадків дитину можна хрестити на Трійцю, і прямих канонічних заборон на звершення Таїнства Хрещення в цей день немає", — зазначив священник

За словами о. Тараса Видюка, у православній традиції хрестити дитину дозволено фактично у будь-який день року. Проте важливий момент — якщо це можливо організаційно та є домовленість із храмом і священником.

Втім, є важливий нюанс. Трійця належить до найбільших і найурочистіших свят церковного календаря. Богослужіння цього дня триваліші, святковіші та значно насиченіші, ніж зазвичай. Саме тому деякі парафії можуть переносити індивідуальні треби, зокрема хрещення, на інший день.

Тарас Видюк.

"Це не правило канонів, а радше пастирська практика та організаційні можливості конкретного храму", — пояснив капелан

Священник наголосив, що якщо у храмі мають можливість провести Таїнство саме на Трійцю, то жодних духовних перешкод для цього немає. А якщо батькам пропонують іншу дату — не варто шукати в цьому "поганих знаків" чи забобонів.

"Найважливіше в Хрещенні — не дата, а щире бажання батьків привести дитину до життя в Христі", — наголосив о. Тарас Видюк

