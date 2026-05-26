Гріх чи благословення? Священник відповів, чи можна хрестити дитину на Трійцю

Наталія Дума ,
Хрещення дитини на Трійцю - можна чи ні Новина оновлена 26 травня 2026, 13:52
Хрещення дитини на Трійцю - можна чи ні. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Напередодні свята Трійці багатьох батьків цікавить питання: чи можна хрестити дитину саме цього дня, чи церква має якісь обмеження. Адже в народі навколо великих церковних свят давно існує чимало суперечливих уявлень — від "не можна" до "це особливо благословенний день".

В ексклюзивному коментарі для "Телеграфу" священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ Тарас Видюк пояснив, що жодної прямої заборони на хрещення дитини на Трійцю немає.

"Так, у більшості випадків дитину можна хрестити на Трійцю, і прямих канонічних заборон на звершення Таїнства Хрещення в цей день немає", — зазначив священник

За словами о. Тараса Видюка, у православній традиції хрестити дитину дозволено фактично у будь-який день року. Проте важливий момент — якщо це можливо організаційно та є домовленість із храмом і священником.

Втім, є важливий нюанс. Трійця належить до найбільших і найурочистіших свят церковного календаря. Богослужіння цього дня триваліші, святковіші та значно насиченіші, ніж зазвичай. Саме тому деякі парафії можуть переносити індивідуальні треби, зокрема хрещення, на інший день.

Тарас Видюк. Фото: rivne-volyn.com/duhovenstvo

"Це не правило канонів, а радше пастирська практика та організаційні можливості конкретного храму", — пояснив капелан

Священник наголосив, що якщо у храмі мають можливість провести Таїнство саме на Трійцю, то жодних духовних перешкод для цього немає. А якщо батькам пропонують іншу дату — не варто шукати в цьому "поганих знаків" чи забобонів.

"Найважливіше в Хрещенні — не дата, а щире бажання батьків привести дитину до життя в Христі", — наголосив о. Тарас Видюк

