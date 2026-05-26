ПриватБанк лютує: до ФОПів застосували посилений фінмоніторинг (документ)

За невиконання вимог, що суперечать чинному законодавству, фінустанова погрожує блокуванням та закриттям рахунків

Державний ПриватБанк значно посилив до клієнтів вимоги з фінансового моніторингу. Від фізосіб-підприємців, окрім надання стандартної фінансової звітності, тепер вимагається самостійне опрацювання принципово нових документів, досліджень і тарифікації.

Про це "Телеграфу" повідомили користувачі та надали відповідний документ, який розсилається фінустановою цієї весни (див. нижче). Підписав його член правління ПриватБанку (з питань роздрібного бізнесу) Дмитро Мусієнко.

В документі перелічуються стандартні вимоги банку щодо надання документації по контрагентах: договорів/актів, інвойс/рахунків-фактур, актів виконаних робіт та інш. А ще стандартні папери — податкові/майнові декларації, дані про найманих працівників і інформації про основні приміщення/потужності ФОПу.

З нового документа можна виокремити три нові вимоги ПриватБанку щодо звітності:

Надання фізособою-підприємцем опису свого бізнесу , з визначенням змісту та мети діяльності. Це аналог стандартних установчих документів юридичної особи, тільки для ФОПа. Розробка й надання такого документа з описом власного бізнесу, згідно з чинним законодавством, не вимагається від ФОПа ані Державною податковою службою, ані Нацбанком, ані Мінекономіки, ані статистичними органами. Це ноу-хау самого ПриватБанку.

Надання даних щодо позиції конкретного ФОПа на ринку . Тобто в ПриватБанку вимагають за власний кошт здійснити дослідження ринку, на якому працює підприємець, з відповідними обрахуваннями та визначити свою позицію/частку на цьому ринку.

Від ФОПа вимагають надати методики ціноутворення послуг, "що розкривають реальні затрати часу на їх виконання". Тобто недостатньо надати самі ціни, тарифи кожного підприємця у відповідних договорах з контрагентами. Ще треба розробити методологію обрахування цін із відповідним обґрунтуванням.

Про виключення з надання цих документів не повідомляється. Ані для творчих спеціальностей, ані для IT.

Нові вимоги виставлені ФОПу з КВЕД 63.91. Це "Діяльність інформаційних агентств", робота з інформацією. Дана фізособа-підприємець має рахунок для бізнесу в ПриватБанку з 2020 року, й жодного разу за понад п’ять років перелічені вимоги не висувалися держбанком.

Пояснюючи клієнту-ФОПу нові вимоги, працівниця ПриватБанку Катерина Неминуща зазначила важливість правильного складання нових документів, що їх вимагає її структура. На вимогу клієнта надати чіткі критерії (вимоги) Привату до нової звітності чи принаймні прикладів — пані Неминуща відповіла відмовою.

Водночас у ФОПа одразу перепитали, чи планує він розробити та надавати нові документи, чи рахунок одразу закривати. Санкція за ненадання даних банку — саме блокування та примусове закриття рахунку фізособи-підприємця в ПриватБанку. Причому банк має право на 30 днів заморозити кошти клієнта, не віддавати їх користувачу. Консультанти Привату також неодноразово уточнювали, що ненадання звітів, довідок й інших паперів — це підозріла діяльність.

На практиці це значить: якщо не надати всі документи, банк може віднести клієнта в категорію дропів, якими донедавна називали лише тих, хто дозволяє стороннім людям користуватися своїми рахунками, а ті коять з ними злочини, описані в чинному законодавству. Нині фінансисти підганяють всіх під один ранжир зі злочинцями, висуваючи нові вигадані вимоги, не передбачені чинним законодавством.