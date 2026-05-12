"Втрата для Росії": із РФ біжить топ-фігуристка

Спортсменка хоче виступати за Францію

Заслужена тренерка СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова назвала величезною втратою потенційний відхід російської фігуристки Софії Муравйової до іншої національної команди. Спортсменка відмовилася виступати за збірну Росії.

Про це повідомляє Р-Спорт. 19-річна фігуристка попросила Федерацію фігурного катання на ковзанах Росії (ФФККР) відрахувати її зі збірної РФ. Ймовірно, це зроблено для того, щоб отримати спортивне громадянство іншої країни.

Будь-якого члена збірної візьміть, якщо ми його втратимо, це втрата для нас, ми втрачаємо якийсь напрям, який пара або одиночник представляли у нас. У нас дуже сильна збірна команда, усі працюють дуже помітно. Кожен розуміє, що він може зробити, де він може бути. Тетяна Тарсова

Муравйова — срібна призерка чемпіонату Росії-2024, бронзова призерка 2023 року. На її рахунку два "золото" рівня Гран-прі РФ, а також золота та срібна медаль чемпіонату Росії зі стрибків 2023 та 2025 років відповідно.

За інформацією "СЕ" з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, Софія хоче виступати за збірну Франції. На це її надихнула робота із відомим тренером-хореографом Бенуа Рішо, який прославився на весь світ на Олімпіаді-2026 у Мілані.

Нагадаємо, Міжнародний союз ковзанярів (ISU) послабив санкції проти російського фігурного катання. ISU дозволив росіянам виступати на Олімпійських іграх-2026 у нейтральному статусі, проте заборонив будь-яку участь у командних дисциплінах (пари, танцювальні пари та командний турнір із фігурного катання). При цьому на чемпіонат світу-2026 та інші турніри цього сезону росіян не запрошували.