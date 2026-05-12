Секретні діти та мільярди від Путіна: як зараз виглядає гімнастка Кабаєва

Кабаєва перетворилася на одну з найвпливовіших жінок РФ

У вівторок, 12 травня, олімпійська чемпіонка Афін з художньої гімнастики Аліна Кабаєв відзначає 43-річчя. Колишня спортсменка, за чутками, є коханкою президента РФ Володимира Путіна.

Що потрібно знати

Кабаєва та Путін не підтверджували свій роман

ЗМІ повідомляли про дітей Аліни від глави Кремля

Колишня гімнастка отримує величезні гроші у РФ

"Телеграф" розповідає, що відомо про дітей та багатства найвпливовішої жінки РФ. Про роман Аліни та глави Кремля заговорили ще 2008 року.

Тоді видання "Московський кореспондент" написало про підготовку до можливого весілля. Путін відповів жорстко – газета закрилася. Офіційно президент РФ та колишня гімнастка ніколи не підтверджували своїх стосунків. Кремль послідовно спростовує чутки про їхній зв’язок, а самі вони не коментують особисте життя.

Аліна Кабаєва та Володимир Путін/Фото: Getty Images

З усім тим, ряд медіа вважають, що у цієї пари, ймовірно, є спільні діти. Журналісти-розслідувачі повідомляють про двох синів Путіна та Кабаєвої — Івана (народився 2015 року у Швейцарії) та Володимира (народився 2019 року в Москві). Вони проживають в умовах суворої таємності у президентських резиденціях, наприклад, на Валдаї.

Щодо фінансів, то Кабаєва була забезпечена до кінця життя ще давно. Після завершення кар’єри Аліна потрапила до Держдуми РФ від партії "Єдина Росія", а з вересня 2014 отримала посаду голови ради директорів холдингу "Національна Медіа Група".

У журналістському розслідуванні, опублікованому в лютому 2026 року, стверджується, що Кабаєва отримала близько 6,5 мільярда рублів (близько 3,9 млрд грн), що залишилися після будівництва "палацу Путіна" в Геленджику.

Як зараз виглядає Кабаєва

Крім того, Кабаєва фактично очолила художню гімнастику у Росії. Для цього вона змістила з трону Ірину Вінер, яка звела її з Путіним. Аліна офіційно очолює Академію художньої гімнастики "Небесна грація", через фонд якої вона керує своїми статками.