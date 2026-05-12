Сироватки проти сказу немає? У МОЗ розповіли про ситуацію з важливими ліками

Повідомлення про відсутність в Києві сироватки проти сказу не відповідають дійсності. Адже станом на травень в Україні є достатній запас.

Про це "Телеграфу" повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Зазначається, що усі відповідальні відомства регулярно проводять моніторинг забезпечення регіонів антирабічними сироватками.

"За результатами моніторингу, у разі необхідності, здійснюється оперативний перерозподіл залишків як між регіонами, так і між надавачами послуг", — йдеться у документі.

У МОЗ додали, що у 2026 році державним підприємством "Медичні закупівлі України" було закуплено антирабічного імуноглобуліну 17 391 флакон, орієнтовний термін поставки – липень 2026 року.

Скільки сироватки проти сказу в Україні зараз:

Дніпропетровська область — 780 флаконів;

Запорізька область — 80 флаконів;

Львівська — 207;

Миколаївська — 302;

Одеська — 237;

Харківська — 209;

місто Київ — 145.

При цьому загальна кількість флаконів антирабічного імуноглобуліну в Україні становить 4 821. У МОЗ вже наголосили, що працюють з партнерами задля налагодження додаткових шляхів постачання. Зокрема за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я досягнуто домовленостей щодо отримання антирабічного імуноглобуліну в якості гуманітарної допомоги. Очікуваний термін поставки червень–липень 2026 року.

Що передувало

За даними ТСН, яке посилається на допис лікаря в мережі, у Києві нібито немає антирабічного імуноглобуліну в достатній кількості.

"Станом на 1 травня він є у трьох закладах охорони здоров’я столиці з чотирьох визначених для введення імуноглобуліну", — йдеться у матеріалі.

Тобто один з закладів, за словами користувача, залишився без сироватки проти сказу. Втім у МОЗ наголосили, що постійно проводять перерозподіл імуноглобуліну, аби не було нестачі.

