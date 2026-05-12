Сироватки проти сказу немає? У МОЗ розповіли про ситуацію з важливими ліками
Постійно ведеться робота з партнерами задля налагодження додаткових шляхів постачання
Повідомлення про відсутність в Києві сироватки проти сказу не відповідають дійсності. Адже станом на травень в Україні є достатній запас.
Про це "Телеграфу" повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Зазначається, що усі відповідальні відомства регулярно проводять моніторинг забезпечення регіонів антирабічними сироватками.
"За результатами моніторингу, у разі необхідності, здійснюється оперативний перерозподіл залишків як між регіонами, так і між надавачами послуг", — йдеться у документі.
У МОЗ додали, що у 2026 році державним підприємством "Медичні закупівлі України" було закуплено антирабічного імуноглобуліну 17 391 флакон, орієнтовний термін поставки – липень 2026 року.
Скільки сироватки проти сказу в Україні зараз:
- Дніпропетровська область — 780 флаконів;
- Запорізька область — 80 флаконів;
- Львівська — 207;
- Миколаївська — 302;
- Одеська — 237;
- Харківська — 209;
- місто Київ — 145.
При цьому загальна кількість флаконів антирабічного імуноглобуліну в Україні становить 4 821. У МОЗ вже наголосили, що працюють з партнерами задля налагодження додаткових шляхів постачання. Зокрема за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я досягнуто домовленостей щодо отримання антирабічного імуноглобуліну в якості гуманітарної допомоги. Очікуваний термін поставки червень–липень 2026 року.
Що передувало
За даними ТСН, яке посилається на допис лікаря в мережі, у Києві нібито немає антирабічного імуноглобуліну в достатній кількості.
"Станом на 1 травня він є у трьох закладах охорони здоров’я столиці з чотирьох визначених для введення імуноглобуліну", — йдеться у матеріалі.
Тобто один з закладів, за словами користувача, залишився без сироватки проти сказу. Втім у МОЗ наголосили, що постійно проводять перерозподіл імуноглобуліну, аби не було нестачі.
