Чи причетний Зеленський до справи "Династії": у НАБУ дали однозначну відповідь

Ексголова ОП фігурує у справі розкрадання сотні мільйонів грн

У НАБУ чітко зазначили, що президент України Володимир Зеленський не фігурує в досудовому розслідуванні щодо справи ексголови ОП Андрія Єрмака. Однак секретар РНБО Рустем Умєров фігурує в іншій справі.

Про це повідомив керівник НАБУ Семен Кривонос на брифінгу щодо справи "Династії". За його словами, Зеленський не фігурував в цій справі навіть як свідок чи будь-яким іншими чином.

"Секретар РНБО Умєров має статус свідка в межах окремого провадження НАБУ, де розслідують закупівлі дронів та озброєння", — заявив керівник САП Клименко.

Кривонос додав, що інші слідчі версії щодо належності того чи іншого майна перевіряються в межах досудового розслідування, яке триває.

Що передувало

11 травня Єрмаку оголосили підозру через розкрадання коштів на елітному будівництві у Київській області. За частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Відомо, що 12 травня підозру отримало ще 6 осіб, серед яких може бути Олексій Чернишов, який обіймав посаду віцепрем'єр міністра з 2024 по 2025 рік, а також бізнесмен-втікач Тимур Міндіч. За даними слідства, упродовж 2021–2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у с. Козин Київської області.

