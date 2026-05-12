Чи можливе "аеропортне перемир'я" з Росією: у Європі оцінили шанси на успіх

В ЄС вважають, що наряду з дипломатичними зусиллями, треба посилювати санкції проти РФ

Так зване аеропортне перемирʼя може бути непоганим кроком в напрямку завершення війни Росії проти України. Водночас Москва не демонструє реальних ознак готовності до миру.

Такі оцінки на запитання кореспондентки "Телеграфу" дали міністри оборони Ірландії та Фінляндії, які 12 травня перебувають у Брюсселі для участі у засідання Ради ЄС із питань оборони. Крім того, глави оборонних відомств Євросоюзу обговорять військову підтримку України. Участь в обговоренні візьме міністр оборони України Михайло Федоров (онлайн) та представники НАТО.

Як оцінює аеропортне перемир'я міністр у справах Європи та оборони Ірландії Томас Бірн

— Ми хочемо бачити припинення вогню, що означає надійний, довготривалий і стійкий мир для України, а також вихід Росії з України. Це справді дуже важливо.

Ми підтримували переговори, які тривають між США, Україною та Росією, і також робили інші кроки, зокрема сьогодні обговорюємо безпеку України.

Розширення Європейського Союзу з включенням України також є ключовою частиною будь-якого мирного врегулювання.

Тому ми підтримали б будь-який крок до миру та припинення цієї незаконної російської агресії. Але водночас, я думаю, нам варто й надалі посилювати санкції та працювати над наступним пакетом санкцій, — сказав він у коментарі "Телеграфу".

Що думає про аеропортне перемир'я міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен

— Припинення вогню — це хороший спосіб розпочати якийсь кращий розвиток ситуації. Але Росія все ще не демонструє жодних ознак якогось перемир’я чи миру, — зазначив він у відповіді кореспондентці "Телеграфа".

Що таке аеропортне перемир'я

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю Politico розповів, що Україна пропонує Європі взяти участь у відновленні мирних переговорів із Росією, почавши з невеликого, але конкретного кроку — взаємного припинення атак сторін на аеропорти одне одного.

За словами очільника МЗС, така ініціатива могла б надати європейським лідерам чітку роль у дипломатичних зусиллях на тлі сповільнення переговорів між Києвом та Москвою під егідою США. Президент України Володимир Зеленський вже обговорив цю ідею з деякими європейськими лідерами.

Як повідомляв "Телеграф", у ЄС переконані, що наразі не слід запускати новий трек переговорів між Європою та Росією, адже Кремль не демонструє справжньої готовності до миру. Натомість час зосередитись на тиску на Москву, вважають голови МЗС європейських країн.