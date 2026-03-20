"Дорога шароварщина": нова форма збірної України викликала питання у вболівальників (фото)

Не всім уболівальникам сподобалася нова гостьова форма національної команди

У п’ятницю, 20 березня, Українська асоціація футболу (УАФ) презентувала нову виїзну форму збірної України з футболу. Екіпірування зроблено компанією Adidas до чемпіонату світу-2026.

Що потрібно знати

Збірна України з футболу отримала нову "виїзну" футболку

Українці розкритикували й дизайн, і ціну

Синьо-жовті ще не пробилися на ЧС-2026

Про це повідомляє пресслужба УАФ. В основі дизайну нової форми збірної України стоять роботи Миколи Битинського – українського художника, геральдиста та автора військової символіки.

Нова футболка збірної України з футболу/Фото: УАФ

Вартість гостьової футболки збірної України на офіційному сайті Adidas складає 6999 грн (ігрова), а репліки – 4999 грн. Сині шорти поки не надійшли у продаж, проте можна припустити, що їхня вартість становитиме 2499 грн. За таку суму можна придбати жовті (домашні) шорти національної команди. Це стосується й гетр (ціна – 999 грн).

Adidas не змінював ціноутворення для України, поставивши на футболку Синьо-жовтих ціну, як і для інших європейських команд. Це обурило українців, адже віддати майже 7 тисяч гривень за футболку можуть дозволити далеко не всі фанати. Крім того, деякі вболівальники назвали "шароварщиною" два тризуби поряд (синій орнамент по центру та логотип УАФ ліворуч).

Нагадаємо, збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У першій грі (26.03) українці зіграють зі Швецією. У разі успіху Синьо-жовті за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща Албанія. У першій та другій зустрічі наша команда буде "господаркою" поля. У разі успішної кваліфікації Синьо-жовті зіграють на ЧМ-2026 у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом.