"Дорогая шароварщина": новая форма сборной Украины вызвала вопросы у болельщиков (фото)

Не всем болельщикам понравилась новая гостевая форма наицональной команды

В пятницу, 20 марта, Украинская ассоциация футбола (УАФ) презентовала новую выездную форму сборной Украины по футболу. Экипировка сделана компанией Adidas к чемпионату мира-2026.

Что нужно знать

Сборная Украины по футболу получила "выездную" футболку

Украинцы раскритиковали и дизайн, и цену

Сине-желтые еще не пробились на ЧМ-2026

Об этом сообщает пресс-служба УАФ. В основе дизайна новой формы сборной Украины стоят работы Николая Битинского – украинского художника, геральдиста и автора военной символики.

Новая футболка сборной Украины по футболу/Фото: УАФ

Стоимость гостевой футболки сборной Украины на официальном сайте Adidas составляет 6999 грн (игровая), а реплики — 4999 грн. Синие шорты пока не поступили в продажу, однако можно предположить, что их стоимость составит 2499 грн. За такую сумму можно купить желтые (домашние) шорты национальной команды. Это касается и гетр (цена — 999 грн).

Adidas не менял ценообразование для Украины, поставив на футболку Сине-желтых цену, как и для других европейских команд. Это вызвало негодование среди украинцев, ведь отдать почти 7 тысяч гривен за футболку могут позволить далеко не все фанаты. Кроме того, некоторые болельщики назвали "шароварщиной" два трезубца рядом (синий орнамент по центру и логотип УАФ левее).

Напомним, сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре (26.03) украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. В первой и второй встрече наша команда будет "хозяйкой" поля. В случае успешной квалификации Сине-желтые сыграют на Чм-2026 в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом.