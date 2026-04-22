Кожна друга чашка кави – контрабанда? Юристка розклала по поличках гучну заяву Гетманцева

Є кілька трюків, за допомогою яких імпортери уникають оподаткування

Заява голови Комітету ВРУ з питань фінансів і податкової політики Данила Гетманцева про те, що кожна друга чашка кави в країні може бути контрабандною — не є відображенням реальної ситуації. При цьому юристи згодні з тим, що деякі імпортери знають способи уникнення оподаткування.

Як наголосила в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" керуючий партнер, адвокат Юридичної компанії "Тацій і Партнери" Дарина Косінова, сама заява Гетманцева про те, що бюджет щороку недоотримує близько $7 млрд, — є лише його думкою. Висновки ж можна робити лише після проведення незалежного аудиту.

Як регулюється імпорт кави

Кава — не підакцизний товар, пояснила юрист, тому спеціальних ліцензій не потрібно, ринок відкритий. Для ввезення необхідне обов'язкове декларування (код УКТ ЗЕД 0901) із зазначенням вартості, кількості та країни походження сировини.

При імпорті кави застосовується ввізне мито. Його ставки визначаються залежно від країни походження товару та умов міжнародних договорів України.

Базова ставка ПДВ становить 20% і застосовується до митної вартості товару з урахуванням мита. Акцизний податок при імпорті кави не стягується.

Як імпортери уникають оподаткування

Як пояснила "Телеграфу" Дарина Косінова, є кілька схем ухилення від оподаткування. Ці способи не є специфічними для кавового ринку, вони характерні для будь-якого сектору з недостатнім рівнем контролю.

Підміна товарної позиції

Продукція декларується під кодом іншого товару для застосування нижчих митних ставок або зменшення уваги з боку органів контролю. Для того щоб встановити факт підміни потрібна лабораторна експертиза або поглиблений митний огляд.

Заниження митної вартості

Імпортер може вказати у декларації вартість товару, нижчу за фактичну вартість угоди. Це зменшує базу нарахування як ввізного мита, так і ПДВ.

Режим гуманітарної допомоги

Механізм полягає у тому, що товар ввозиться під статусом гуманітарного вантажу, який звільнений від сплати митних платежів. Однак надалі він реалізується через комерційні канали збуту.

Нелегальне виробництво

В Україну без належного митного оформлення ввозять сировину низької якості. Далі її обробляють на незареєстрованих виробничих об'єктах і продають під торговими марками відомих виробників. Розпізнати цю схему можна за ціною кінцевого продукту — зазвичай вона значно нижча за вартість оригіналу.

Збут продукції через ФОП

Продукцію продають через розгалужені мережі фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування (друга група єдиного податку). Це дозволяє уникнути реєстрації платником ПДВ та занижувати фактичні обсяги товарообігу.

Що сказав Гетманцев про каву

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів і податкової політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі 13 квітня написав, що українці щороку вживають від 85 до 105 тисяч тонн кави. Однак легально завозиться в Україну лише 49 тисяч тонн. Тому, додав він, кожна друга чашка кави, яку українці замовляють в кавʼярні чи готують вдома, може бути контрабандною.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відрізнити оригінальну каву "Lavazza" від підробки. Є кілька ознак, які вказують, що напій фейковий.