За скандальними магазинами "U420" стояв "Хімпром": як працювала схема та хто на чолі

Головними майданчиками для продажу заборонених речовин стали Дніпро та Київ

Мережа магазинів "U420", в яких продавали психотропи під виглядом сувенірів, була організована злочинним угрупованням "Хімпром", на чолі якого стоїть наркобарон Єгор Буркін ("Мексиканець").

Про це голова Національної поліції Іван Виговський та його заступники сказали на брифінгу 22 квітня. За його словами, організація має шахрайські колл-центри, а також застосовує насильство проти конкурентів, включаючи співробітників поліції та їхніх родичів.

Правоохоронці задокументували понад 30 фактів насильницьких злочинів, скоєних або замовлених членами "Хімпрому". Зокрема, погрози отримував керівник Департаменту боротьби з наркотиками Дмитро Торгало.

Натомість "Хімпром" заробляв на іноземцях, маючи мережу кол-центрів, яка обманювала громадян Чехії, Румунії та Словаччини.

Усередині спільноти діяв чіткий розподіл ролей: одні відволікали за виготовлення наркотиків, інші – за інформаційний супровід, а також тиск через медіа на тих, хто перешкоджав їхній діяльності. А координувати діяльність злочинного угруповання дистанційно продовжує 36-річний громадянин Росії "Мексиканець", перебуваючи у міжнародному розшуку та переховуючись за кордоном.

Відомо, що учасники угруповання здійснювали ввезення синтетичних канабіноїдів і виготовляли їх широкий асортимент продуктів. Основний товар — джойнти, таблетки "Сонрелакс", цукерки, желейні ведмедики та кальянні суміші. Головними майданчиками для продажу стали Дніпро та Київ. Усього країною було 105 торгових точок. Організатори хотіли охопити Київ, Одесу, Дніпро, Харків та Львів.

14 квітня 2026 року було виконано масштабну операцію, під час якої проведено 281 обшук у Києві та 10 областях у мережі магазинів "U-420". Ліквідовано місця виробництва, фасування, а також продажу продукції. Усього було вилучено:

понад 54 000 літрів готової продукції із CBD;

понад 12 000 джойнтів;

20 000 пігулок "Сонрелакс";

більше 4 000 банок з цукерками та желейними ведмедиками;

майже 20 000 літрів екстракту для кальянного тютюну;

більше 3000 кілограмів суміші для джойнтів та кальянної суміші;

понад 300 мобільних телефонів;

понад 1000 банківських карток;

145 печаток, документи, готівка на 7 мільйонів гривень.

Орієнтовна вартість вилученої продукції становить понад 75 мільйонів гривень.

Передісторія

Мережа "U-420" позиціонувала себе як "кафешопи" та займалася продажем продуктів на "основі легалізованого канабісу". Йдеться про "гаші та джоїнти" (на сленгу, гаші — гашиші, джоїнтах — самокрутках з марихуаною, — ред.), які в магазині називають сувенірною продукцією.

Кореспонденти Bihus перевірили склад "сувенірів", які придбали у столичному кіоску. За результатами експертизи приватної лабораторії та Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ, продукція містила синтетичний канабіноїд, який класифікується як різновид наркотику "спайс".

"U420" став "відомим" завдяки численній рекламі в соцмережах, у тому числі і із залученням відомих блогерів із багатотисячною аудиторією. Серед них – актор Тарас Цимбалюк, Ганна Алхім, Оля Рибай, Юлія Шелудько, Дана Грін та інші”, – йдеться у відео.

Що стосується назви магазину, то це не просто рандомні букви та цифри. 420 — у Північній Америці використовують як термін, зміст якого зводиться до "пора покурити" (16:20, або "four-twenty" — означає традиційний час, коли любителі марихуани збираються на перекур). Таким чином, назва українського магазину (у цьому випадку U попереду цифр, ймовірно, означає Ukraine) наче прямо вказує на те, що саме він продає.

Остаточно з’ясувати, хто ж стоїть за створення мережі "сувенірів" не вдалося, тому що тут йдеться про класичну схему каламутних бізнесів. Адже торгову марку "U420" реєструвала разом із двома суміжними назвами Joint Point та Greenstate компанія Bohemius Plus. ТОВ вказано з основним видом діяльності продаж побутових електротоварів, до якого додали та виробництво чаю, кави, продаж тютюну, фармацевтичних препаратів тощо.

"Загалом, контора виглядає як та, яку і придбали спеціально під мережу магазинів U420. Керівник та власник ТОВ 34-річний Андрій Юшко", — йдеться у матеріалі.

Але й тут закрадаються сумніви, бо виявляється, що власник мережі не має ні шикарних апартаментів, ні автопарку, навіть навпаки – борги за комуналку, аліменти тощо. У той самий час сама мережа використовує всім добре знайому схему, коли замість ТОВ кожен магазин — це окремий ФОП. Тобто якщо ненароком поліція прийде з перевіркою, забере речовини та вручить підозру — відповідальність ляже на власника ФОП.

"Це проблема тільки конкретного ФОП, на рахунок якого здійснюється оплата в конкретному магазині. Для мережі як такої нічого не буде. Ну, мінус один магазин. Є ще десятки інших", - додає журналістка.

Зауважимо, що єдиною доступною інформацією щодо Андрія Юшка є те, що його затримували за кермом у стані наркотичного сп’яніння.

"Хімпром" та вбивство Андрія Портнова

У справі про вбивство колишнього радника Януковича Андрія Портнова розглядають також версію про можливу причетність міжнародного наркокартелю "Хімпром". Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах та в оточенні Портнова повідомляє "Українська правда".

Серед інших методів картелю – обливання кислотою, залякування сімей слідчих та прямі загрози правоохоронцям, які займалися розслідуванням справ, пов’язаних із "Хімпромом".

Джерела УП кажуть, що кілька років тому представники угруповання зверталися до Портнова з проханням сприяти в юридичному захисті, але отримали різку відмову. Справи, пов’язані з "Хімпромом", неодноразово розглядалися в Печерському суді, з яким пов’язували Портнова, проте він сам, за даними його оточення, різко відхилив будь-які пропозиції, які могли б стосуватися наркокартеля.

У колі Портнова зазначили, що вбивство колишнього радника українського президента-втікача могло стати демонстративним "сигналом" для заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в березні 2026 року почалися погроми магазинів U420. Нападу зазнали магазини у Харкові, Львові та Києві.