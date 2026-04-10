Молодша на 15 років і має розкішну фігуру: як виглядає дружина Реброва, яка народила йому трьох дітей

Сергій Ребров – легендарний український футболіст та тренер, який з червня 2023 року очолює збірну України. Він відомий як один із найкращих нападників в історії київського "Динамо". Спортсмен був одружений двічі, другою його дружиною стала дівчина на ім’я Анна, яка на 15 років молодша за нього.

"Телеграф" розповідає, що відомо про обраницю Сергія Реброва, яка народила йому трьох дітей, і як вона виглядає.

Друга дружина Реброва – що про неї відомо?

Анна Реброва — друга дружина Сергія Реброва, блогерка та дуже медійна особистість. Відомо, що вона молодша за чоловіка на 15 років — зараз їй 37 років.

Також є інформація, що за освітою вона психолог, проте зараз займається вихованням дітей та активно веде сторінки у соцмережах. Там вона ділиться моментами сімейного життя, подорожами, порадами з психології, рецептами та тренуваннями.

У 2021 році Анна запустила власний проект на YouTube під назвою "Анна Реброва". У своєму каналі вона випускала інтерв’ю із дружинами відомих українських футболістів та іншими спортсменами.

Весілля Сергія та Анни Ребрових відбулося у 2016 році, для футболіста це був уже другий шлюб. Перша його дружина Людмила, яка у 1999 році народила йому сина Дмитра, зараз мешкає в Лондоні.

За десять років спільного життя Анна народила Сергію Реброву трьох синів — Микиту (2016 р. н.), Олександра (2018 р. н.) та ще одного сина у листопаді 2025 року, ім’я якого поки не афішувалося.

Крім того, Анна задіяна в гуманітарній сфері. Зокрема, вона допомагає в організації волонтерських зборів та підтримує суспільні проекти, спрямовані на допомогу країні у воєнний час.

