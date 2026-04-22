90 млрд євро від ЄС: чи перепаде щось із допомоги звичайним українцям

Лише третина коштів передбачена на бюджетну підтримку

Допомога ЄС у 90 млрд євро не призведе до зростання доходів українців — на цьому наголошують експерти. Більша частина коштів піде на оборону, а решта — на базове функціонування держави, зокрема соціальні видатки. Та й для цього наданих грошей — замало.

Що потрібно знати:

ЄС виділить Україні 90 млрд євро на 2026–2027 роки

60 млрд спрямують на оборону, 30 млрд — на бюджетну підтримку

Рішення про використання 30 млрд ухвалює уряд України

Фінансування покриває лише частину потреб бюджету

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що Україна виконала всі необхідні кроки для розблокування пакета підтримки ЄС на 90 млрд євро. Структура цієї допомоги на 2026-2027 роки проста: близько 60 млрд євро передбачено на оборону, ще 30 млрд євро буде виділено на макрофінансову допомогу та бюджетну підтримку. "Телеграф" розбирався, куди можуть бути спрямовані кошти.

30 млрд євро: на що саме підуть гроші

Головна задача траншу на 30 млрд євро (приблизно 1 трильйон 556 мільярдів 595 мільйонів гривень за поточним курсом) — забезпечення "безперебійного функціонування держави та основних державних послуг". На сторінці Європейської комісії, присвяченій підтримці України, зазначено, що бюджетна підтримка ЄС уже допомогла Україні "продовжувати виплачувати заробітну плату та пенсії" та "забезпечувати функціонування основних державних служб, таких як лікарні, школи та житло для переселенців". Очікується, що новий транш також матиме таку ж логіку.

Хто вирішує, куди підуть гроші та які є ризики

На тому, що не було оголошено точно, куди саме підуть гроші акцентує й кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко. "Поки що є заяви еврочиновників щодо того, що 60 млрд залишаться в ЄС і будуть використані на закупівлю зброї, а 30 млрд (впродовж 2 років) будуть передані уряду України. Що з цими коштами буде далі — питання до прем'єр-міністра та міністра фінансів", — зазначає він.

І хоча очікувати зростання пенсій чи зарплат не варто, є ризик нецільового використання коштів. "Ризики відправлення чергових "двушечєк на мацкву" — зберігаються. Де завершення справи "Мідас"? Де інформація про блокування можливості існування аналогічних схем? Питання — риторичне…", — нагадує експерт.

Транш спрямують на соціальні витрати

Як зауважив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, держава все одно має фінансувати соціальні видатки і наразі ці кошти будуть братися з макрофінансової допомоги.

Це кошти, які підуть на покриття соціальних видатків держави — це макрофін. Говорити про нецільове використання цих коштів немає сенсу. У макрофіні чітко визначені напрямки: фінансування малозабезпечених, інвалідів, заробітна платня лікарям та вчителям Олег Пендзин,член Економічного дискусійного клубу

Зокрема, експерт нагадав, що у 2022 році соціальні видатки фінансувались з інших джерел, зокрема коштом облігацій внутрішньої державної позики, що викупив Нацбанк. "Соціальні видатки будуть фінансуватися в будь-якому випадку, питання тільки в джерелах. У даній ситуації джерело — це макрофін", — резюмує Пендзин та наголошує — на ремонти доріг чи подібні витрати кошти не підуть.

90 млрд євро від ЄС критично необхідні

Економічний оглядач та шеф-редактор порталу "Фінансовий клуб" Руслан Чорний зауважив — "90 млрд від ЄС відчують всі сектори економіки. Їх відсутність також всі відчують, бо навіть існуючу дірку в 400 млрд грн на зброю і зарплати військовим, заплановану в держбюджеті, закрити більше немає чим". На його думку, очікується дефіцит бюджету значно більший, аніж запланований через "переформатуванням митниці і податкової". "Тому ці гроші ЄС вкрай потрібні саме зараз", — зауважує економічний оглядач.

Без реформ нікуди: що кажуть про допомогу у ЄС

Зауважимо — без нюансу не обійшлось — президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що "бюджетна підтримка (…) покликана допомогти Україні просунути реформи та модернізувати країну". Вона уточнила, що ця підтримка "обумовлена проведенням реформ", зокрема у сфері "зміцнення демократичних процесів, верховенства права та заходів щодо боротьби з корупцією".

При цьому навіть ці кошти не покривають усіх потреб. Кредит забезпечує лише приблизно дві третини фінансових витрат України на 2026–2027 роки. За розрахунками Україні потрібні 52 млрд євро на бюджетну підтримку у 2026 та 2027 роках.

Чи потрібно буде Україні повертати кредит

Для України ці гроші від ЄС більше схожі на умовну позику, а не звичайний кредит із щорічними виплатами. Україна повертатиме кредит лише в тому разі, якщо Росія компенсує збитки нашій країні репараціями. До того часу обслуговування і відсотки не лягають на український бюджет.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вимога реформ є й частиною умов для вступу України до Європейського союзу. Наразі, за оцінками експертів, Україна може вступити до ЄС у 2027 році за умови виконання вимог.