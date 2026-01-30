Скандал на Australian Open-2026: організатори затягли у фінал першу ракетку світу? (відео)

Неоднозначна ситуація відбулася у першому півфіналі

У п’ятницю, 30 січня, на Турнірі Великого Шлема Відкритий чемпіонат Австралії-2026 відбувся перший півфінал у чоловічому одиночному розряді. Без скандалу не обійшлося.

Що потрібно знати

Алькарас обіграв Звєрєва

Німець звинуватив організаторів у допомозі Карлосу

Іспанець не мав права використовувати медичний тайм-аут між геймами через судоми

Перша ракетка світу Карлос Алькарас з Іспанії здолав у 5-сетовому трилері Олександра Звєрєва (№3 ATP). Зустріч завершилася з рахунком 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5 на користь іспанця, повідомляє "Телеграф".

Матч тривав 5 годин і 26 хвилин і став найтривалішим півфіналом в історії. Однак цього могло б і не бути. Річ у тому, що в третьому сеті за рахунку 5:4 Карлос узяв медичний тайм-аут через судоми. Це викликало у Звєрєва бурхливу реакцію, адже такі паузи через судоми заборонені. Проте організатори дозволили іспанцеві відновитись під наглядом фахівців.

Додамо, що цей епізод викликав суперечки в мережі. Приміром, український коментатор Віталій Волочай вважає, що Звєрєв хотів перемогти Алькараса за будь-яку ціну, адже інакше не може.

У мережі думка користувачів розділилася.

Зрештою Алькарас здобув перемогу і вийшов у фінал турніру, де зіграє з переможцем матчу Джокович — Сіннер.

Нагадаємо, на Australian Open-2026 усі українські тенісистки вже завершили свої виступи. Найкращий результат показала перша ракетка України Еліна Світоліна, яка зі скандалом програла Аріні Соболенко.