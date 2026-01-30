Скандал на Australian Open-2026: организаторы затащили в финал первую ракетку мира? (видео)

Неоднозначная ситуация произошла в первом полуфинале

В пятницу, 30 января, на Турнире Большого Шлема Открытый чемпионат Австралии-2026 состоялся первый полуфинал в мужском одиночном разряде. Без скандала не обошлось.

Что нужно знать

Алькарас обыграл Зверева

Немец обвинил организаторов в помощи Карлосу

Испанец не имел право использовать медицинский тайм-аут между геймами из-за судорог

Первая ракетка мира Карлос Алькарас из Испании одолел в 5-сетоввом триллере Александра Зверева (№3 ATP). Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5 в пользу испанца, передает "Телеграф".

Матч продлился 5 часов и 26 минут и став самым продолжительным полуфиналом в истории. Однако этого могло и не быть. Дело в том, что в третьем сете при счете 5:4 Карлос взял медицинский тайм-аут из-за судорог. Это вызвало у Зверева бурную реакцию, ведь подобные паузы из-за судорог запрещены. Тем не менее организаторы позволили испанцу восстановится под наблюдением специалистов.

Добавим, что данный эпизод вызвал споры в сети. К примеру, украинский комментатор Виталий Волочай считает, что Зверев хотел победить Алькараса любой ценой, ведь по-другому не может.

В сети мнение пользователей разделилось.

В итоге Алькарас добыл победу и вышел в финал турнира, где сыграет с победителем матча Джокович — Синнер.

Напомним, на Australian Open-2026 все украинские теннисистки уже завершили свои выступления. Лучший результат показала первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая со скандалом проиграла Арине Соболенко.