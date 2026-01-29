Світоліна — Соболенко: півфінал Australian Open розпочався зі скандалу (відео)

Суперниця українки отримала покарання від судді

У четвер, 29 січня, у Мельбурні (Австралія) проходить півфінал на Турнірі Великого Шлема Australian Open-2026. Перша ракетка України Еліна Світоліна (№12 WTA) грає проти "нейтральної" Аріни Соболенко (№1 WTA) із Білорусі.

Що потрібно знати

Світоліна та Соболенко грають за місце у фіналі

У першому сеті суддя покарала Аріну за незвичайний крик

Це рішення викликало суперечки в мережі

У першому сеті пролунав суддівський скандал. Все через незвичайні крики Соболенка, передає "Телеграф".

За рахунку 2:1 на подачі Світоліної Соболенко після свого удару традиційно голосно вигукнула. М’яч потрапив у корт, але суддя на вежі зупинила розіграш і віддала очко Еліні, назвавши звук, який видала Аріна, "перешкодою". "Нейтралка" намагалася оскаржити це рішення, але рефері після перегляду відеоповтору заявила, що "це був незвичайний звук".

Додамо, що це рішення викликало суперечки в мережі. Частина користувачів вважає, що Соболенко давно потрібно карати за таке. Інші вважають, що порушень не було.

Нагадаємо, Світоліна в першому раунді Australian Open-2026 обіграла Крістину Букшу (Іспанія) 6:4, 6:1, після чого здобула перемогу над Ліндою Клімовічовою з Польщі — 7:5, 6:1 та Діаною Шнайдер — 7:6(4), 6:3. У 1/8 фіналу Еліна пройшла "нейтральну" Мірру Андрєєву — 6:2, 6:4, а в 1/4 фіналу — третю ракетку світу Коко Гофф (6:1, 6:2).