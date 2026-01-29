Свитолина - Соболенко: полуфинал Australian Open начался со скандала (видео)

Соперница украинки получила наказание от судьи

В четверг, 29 января, в Мельбурне (Австралия) проходит полуфинал на Турнире Большого Шлема Australian Open-2026. Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№12 WTA) играет против "нейтральной" Арины Соболенко (№1 WTA) из Беларуси.

Что нужно знать

Свитолина и Соболенко играют за место в финале

В первом сете судья наказала Арину за необычный крик

Данное решение вызвало споры в сети

В первом сете прогремел судейский скандал. Все из-за необычных криков Соболенко, передает "Телеграф".

При счете 2:1 на подаче Свитолиной Соболенко после своего удара традиционно громко выкрикнула. Мяч попал в корт, но судья на вышке остановила розыгрыш и отдала очко Элине, назвав звук, который издала Арина, "помехой". "Нейтралка" пыталась оспорить это решение, но рефери после просмотра видеоповтора заявила, что "это был необычный звук".

Добавим, что данное решение вызвало споры в сети. Часть пользователей считает, что Соболенко давно нужно наказывать за подобное. Другие считают, что нарушения не было.

Напомним, Свитолина в первом раунде Australian Open-2026 обыграла Кристину Букшу (Испания) 6:4, 6:1, после чего добыла победы над Линдой Климовичовой из Польши — 7:5, 6:1 и Дианой Шнайдер — 7:6(4), 6:3. В 1/8 финала Элина прошла "нейтральную" Мирру Андрееву — 6:2, 6:4, а в 1/4 финала — третью ракетку мира Коко Гауфф (6:1, 6:2).