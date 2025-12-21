Рус

Путін призначив свою фаворитку "олімпійською чемпіонкою": Пєсков проговорився

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Володимир Путін та Каміла Валієва Новина оновлена 21 грудня 2025, 10:31
Володимир Путін та Каміла Валієва. Фото Getty Images

Пєсков видав чергову абсурдну заяву

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав російських фігуристів Вікторію Синіцину та Микиту Кацалапова "олімпійськими чемпіонами" Пекіна-2022, хоча росіяни офіційно взяли лише "бронзу" у командному турнірі. Разом з ними в одній команді виступала Каміла Валієва, яку пов’язували із президентом РФ.

Що потрібно знати

  • Пєсков назвав команду російських фігуристів олімпійськими чемпіонами Пекіна-2022
  • Росію офіційно позбавили "золота" Ігор через допінг-скандал з Валієвою
  • Камілу пов’язують із главою Кремля

Відповідний коментар Пєскова наводить Р-Спорт. За словами Дмитра, його дружина Тетяна Навка, як і вся Росія, вважають Вікторію та Микиту олімпійськими чемпіонами.

Вона (Тетяна Навка, – Ред.) і називає їх (Сініцину та Кацалапова) олімпійськими чемпіонами.

Не має значення, що сталося, вони стали олімпійськими чемпіонами. Звичайно, для всієї команди вони чемпіони.

Дмитро Пєсков

Це викликало хвилю обурення та сміху в мережі, адже збірна РФ взяла лише "бронзу" на ОІ після дискваліфікації Валієвої.

Нагадаємо, Валієва прославилася на весь світ через допінг-скандал на Олімпіаді у Пекіні. В організмі спортсменки виявили заборонений триметазидин. Після кількох років судів росіянку офіційно визнали винною в порушенні допінг-правил, через що РФ втратила "золото" і опустилася на 3-тє місце в командному турнірі з фігурного катання на Іграх-2022. Термін дискваліфікації Валієвої спливає у грудні 2025 року.

Після Олімпіади-2022 Путін провів зустріч із російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що президент РФ подарував Камілі шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати новою фавориткою Путіна. Разом з тим допінгістка стала національним героєм у Росії. Фігуристка сиділа поруч із Путіним на церемонії відкриття "Ігор майбутнього", а в Кремлі визнали, що президент РФ особисто підтримує спортсменку. Каміла у відповідь підтримала Путіна.

Теги:
#Росія #Фігурне катання #Каміла Валієва