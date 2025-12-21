Путін призначив свою фаворитку "олімпійською чемпіонкою": Пєсков проговорився

Пєсков видав чергову абсурдну заяву

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав російських фігуристів Вікторію Синіцину та Микиту Кацалапова "олімпійськими чемпіонами" Пекіна-2022, хоча росіяни офіційно взяли лише "бронзу" у командному турнірі. Разом з ними в одній команді виступала Каміла Валієва, яку пов’язували із президентом РФ.

Що потрібно знати

Пєсков назвав команду російських фігуристів олімпійськими чемпіонами Пекіна-2022

Росію офіційно позбавили "золота" Ігор через допінг-скандал з Валієвою

Камілу пов’язують із главою Кремля

Відповідний коментар Пєскова наводить Р-Спорт. За словами Дмитра, його дружина Тетяна Навка, як і вся Росія, вважають Вікторію та Микиту олімпійськими чемпіонами.

Вона (Тетяна Навка, – Ред.) і називає їх (Сініцину та Кацалапова) олімпійськими чемпіонами. Не має значення, що сталося, вони стали олімпійськими чемпіонами. Звичайно, для всієї команди вони чемпіони. Дмитро Пєсков

Це викликало хвилю обурення та сміху в мережі, адже збірна РФ взяла лише "бронзу" на ОІ після дискваліфікації Валієвої.

Нагадаємо, Валієва прославилася на весь світ через допінг-скандал на Олімпіаді у Пекіні. В організмі спортсменки виявили заборонений триметазидин. Після кількох років судів росіянку офіційно визнали винною в порушенні допінг-правил, через що РФ втратила "золото" і опустилася на 3-тє місце в командному турнірі з фігурного катання на Іграх-2022. Термін дискваліфікації Валієвої спливає у грудні 2025 року.

Після Олімпіади-2022 Путін провів зустріч із російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що президент РФ подарував Камілі шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати новою фавориткою Путіна. Разом з тим допінгістка стала національним героєм у Росії. Фігуристка сиділа поруч із Путіним на церемонії відкриття "Ігор майбутнього", а в Кремлі визнали, що президент РФ особисто підтримує спортсменку. Каміла у відповідь підтримала Путіна.