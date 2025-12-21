Путин назначил свою фаворитку "олимпийской чемпионкой": Песков проговорился

Песков выдал очередное абсурдное заявление

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал российских фигуристов Викторию Синицину и Никиту Кацалапова "олимпийскими чемпионами" Пекина-2022, хотя россияне официально взяли лишь "бронзу" в командном турнире. Вместе с ними в одной команде выступала Камила Валиева, которую связывали с президентом РФ.

Что нужно знать

Песков назвал команду российских фигуристов олимпийскими чемпионами Пекина-2022

Россию официально лишили "золота" Игр из-за допинг-скандала с Валиевой

Камилу связывают с главой Кремля

Соответствующий комментарий Пескова приводит Р-Спорт. По словам Дмитрия, его жена Татьяна Навка, как и вся Россия, считают Викторию и Никиту олимпийскими чемпионами.

Она (Татьяна Навка, — Ред.) и называет их (Синицину и Кацалапова) олимпийскими чемпионами. Неважно, что произошло, они стали олимпийскими чемпионами. Естественно, для всей команды они чемпионы. Дмитрий Песков

Это вызвало волну негодования и смеха в сети, ведь сборная РФ взяла лишь "бронзу" на ОИ после дисквалификации Валиевой.

Напомним, Валиева прославилась на весь мир из-за допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине. В организме спортсменки обнаружили запрещенный триметазидин. После нескольких лет судебных тяжб россиянка официально была признана виновной в нарушении допинг-правил, из-за чего РФ потеряла "золото" и опустилась на 3-е место в командном турнире по фигурному катанию на Играх-2022. Срок дисквалификации Валиевой истекает в декабре 2025 года.

После Олимпиады-2022 Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что президент РФ подарил Камиле шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть новой фавориткой Путина. Затем допингистка стала национальным героем в России. Фигуристка сидела рядом с Путиным на церемонии открытия "Игр будущего", а в Кремле признали, что президент РФ лично поддерживает спортсменку. Камила в ответ поддержала Путина.