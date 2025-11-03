"Де "Динамо", де?" Мем із легендою "Шахтаря" обурив відомого журналіста (відео)

Гірники зробили неоднозначний пост в соцмережах

Український спортивний журналіст та коментатор Роман Бебех розкритикував роботу "Шахтаря" у соцмережах. Напередодні Гірники опублікували старе відео з бразильцем Жадсоном, щоб подразнити "Динамо" та його фанатів після поразки від донеччан у 11-му турі Української прем’єр-ліги (УПЛ).

Що потрібно знати

"Динамо" програло "Шахтарю" у матчі УПЛ

Шахтар опублікував відео із Жадсоном 6-річної давності

У мережі розкритикували Гірників

Відповідне відео донецький клуб розмістив у Tik Tok. У ролику колишній хавбек "Шахтаря" говорить фразу "Де "Динамо", де?", яка вже стала крилатою у футбольній історії України.

Дане відео "Шахтар" публікував 6 років тому на честь 10-річчя перемоги Гірників у Кубку УЄФА. Саме у 2009 році Жадсон після матчів з "Динамо" у єврокубку виголосив свою знамениту фразу.

Бебех розкритикував "Шахтар" за публікування старого відео.

Кажуть, Жадсон вже 6 років стоїть біля тієї самої пальми й повторює "Де Динамо, де?". Інакше незрозуміло, чому всі ресурси пишуть про "класику від легенди" та повторення культової фрази саме після вчорашньої перемоги "Шахтаря" над "Динамо", якщо відео 6-річної давності? Те, що було 16 та 6 років тому – це 100% класна історія, але "це було вже". Наскільки актуально видавати одне за інше у такому чемпіонаті та протистоянні як зараз? Роман Бебех

Роман Бебех

Нагадаємо, "Шахтар" обіграв "Динамо" у Львові (2:1). Футболісти віддали на полі багато енергії, а сам поєдинок викликав чимало емоцій у вболівальників. До речі, після перемоги бразильці Гірників потролили "динамівців". Наставник Біло-синіх Олександр Шовковський звинувачує у поразці суддів.