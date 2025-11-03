Шовковський заявив про суддівське свавілля у матчі з "Шахтарем" (відео)

Якщо ми не ставимо у такому матчі пенальті на Шолі… Чистий пенальті! І це вже другий подібний момент за участю моєї команди.

Коли ми грали із "Зорею", не поставили пенальті у ворота "Зорі", і зараз не ставлять у ворота "Шахтаря". Ну, вибачте, я не знаю, чого ми хочемо досягати, над чим працює суддівський корпус.

Мені вже зателефонувала не одна людина з суддівського корпусу, яка сказала: "Тут чистий пенальті". І зовсім інша гра. Останній гол пропустили на контратаці, ми ризикували. Але це якесь свавілля.