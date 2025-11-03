Шовковський заявив про суддівське свавілля у матчі з "Шахтарем" (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Наставник Біло-синіх вважає, що пенальті міг переламати перебіг зустрічі
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський розкритикував суддівство у матчі 11-го туру української прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Шахтаря". Гірники у Львові здобули перемогу з рахунком 3:1.
Що потрібно знати
- "Динамо" програло "Шахтарю" в УПЛ
- Шовковський назвав ситуацію "свавіллям" через два не призначені пенальті в іграх з "Шахтарем" та "Зорею" (1:1).
- Судила гру бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим
Відповідний коментар Шовковського наводить Футбол 360. Наставник киян вважає, що за рахунку 2:1 Юхим Конопля збив Шолу Огундану у своєму штрафному майданчику, а тому головний арбітр зустрічі Віталій Романов мав призначати пенальті у ворота Гірників.
Якщо ми не ставимо у такому матчі пенальті на Шолі… Чистий пенальті! І це вже другий подібний момент за участю моєї команди.
Коли ми грали із "Зорею", не поставили пенальті у ворота "Зорі", і зараз не ставлять у ворота "Шахтаря". Ну, вибачте, я не знаю, чого ми хочемо досягати, над чим працює суддівський корпус.
Мені вже зателефонувала не одна людина з суддівського корпусу, яка сказала: "Тут чистий пенальті". І зовсім інша гра. Останній гол пропустили на контратаці, ми ризикували. Але це якесь свавілля.
Додамо, що на VAR у матчі "Шахтар" — "Динамо" працювали Ігор Пасхал та Семен Шлончак.
Нагадаємо, Класичне подарувало уболівальникам чимало емоцій. "Динамівці" хоч і програли, але показали боротьбу та характер на полі, а момент з Андрієм Ярмоленком, напевно, увійде в історію протистояння Біло-синіх та Гірників. Додамо, що бразильці "Шахтаря" після перемоги знущалися з Біло-синіх. До речі, поразка "Динамо" дозволила "Шахтарю" відірватися від киян у турнірній таблиці УПЛ на 4 очки.