Гольовий пас на рахунку вітру: футболіст "Динамо" забив унікальний гол "Шахтарю" (відео)

Гравець робив навіс, а вийшов удар по воротах

У п’ятницю, 31 жовтня, у юнацькому чемпіонаті України з футболу прогриміло Класиче дербі. "Шахтар" U-19 приймав "Динамо" U-19.

Що потрібно знати

"Шахтар" програв "Динамо" у юнацькій першості

Переможний гол оформив "динамівець" Костянтин Губенко

Взяття воріт розбурхало мережу через фантастичну траєкторію польоту м’яча

Зустріч, що проходила на "Княжа-Арені" у Щасливому (Київська область), завершилася з рахунком 3:2 на користь киян. Про це повідомляє "Телеграф".

Головною зіркою матчу став "динамівець" Костянтин Губенко, який оформив переможний гол. На 89-й хвилині за рахунку 2:2 18-річний правий захисник Біло-Синіх виконав навіс у чужий штрафний майданчик, а м’яч по неймовірній траєкторії залетів у ворота.

У мережі вже називають цей гол одним із найкращих в історії українського футболу. Деякі користувачі записали в помічники Губенка вітер.

Додамо, що "Шахтар" U-19, попри поразку, продовжує лідирувати у юнацькій першості. Біло-сині відстають від Гірників на 2 очки

Турнірне становище команд у чемпіонаті України U-19

Нагадаємо, основні склади "Динамо" та "Шахтаря" зіграють в УПЛ вже в неділю, 2 листопада. Напередодні Гірники та Біло-Сині провели матч у Кубку України.