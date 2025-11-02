Симуляція року та кумедний автогол: "Шахтар" помстився "Динамо" (відео)

Українські гранди провели бойову гру з великою кількістю конфліктів і сутичок

У неділю, 2 листопада, "Шахтар" у рамках центрального поєдинку 11-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) приймав "Динамо". Для Гірників це була можливість взяти реванш у Біло-Синіх за поразку у Кубку України (2:1).

Що потрібно знати

"Динамо" та "Шахтар" зіграли між собою два матчі поспіль

Кубкова гра завершилася перемогою Біло-синіх

У чемпіонаті перемогли Гірники

Поєдинок, що проходив на "Львів-Арені", завершився з рахунком 3:1 на користь "Шахтаря". Про це повідомляє "Телеграф".

Вже на 3-й хвилині матчу Гірники вийшли вперед. Педріньйо виконав кутовий, а Егіналдо виграв боротьбу у Попова і головою переправив м’яч у ворота гостей. Донецький клуб контролював м’яч, дозволивши лише раз киянам пробити по своїх воротах у першому таймі.

У другому таймі "Динамо" додало і навіть забило, але швидке взяття воріт скасували через порушення правил. Гірники відразу відповіли — Невертон далеким ударом подвоїв перевагу господарів. Ще за кілька хвилин Віталій Буяльський прошив ворота Гірників, скоротивши різницю у рахунку. Крапку у грі поставив "динамівець" Кабаєв, який гарматним ударом забив гол у свої ворота.

Зазначимо, перед грою спалахнув скандал через висловлювання центрбека "Динамо" Дениса Попова. Він назвав поточний склад "Шахтаря" "пародією", проте пізніше додав, що мав на увазі не сам "Шахтар", а градус протистояння в дербі. На тлі скандалу та кубкової гри футболісти були дуже заряджені, через що не полі постійно спалахували сутички. Найпоказовішим моментом у грі стала "симуляція року" у виконанні Юхима Коноплі.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК столичний клуб зіграє проти боснійського ФК Зрінськи (06.11.2025).

"Шахтар", своєю чергою, за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники зіграють проти ісландського "Брейдабліку" (06.11.2025).