"Где "Динамо", где?" Мем с легендой "Шахтера" возмутил известного журналиста (видео)

Горняки сделали неоднозначный пост в соцсетях

Украинский спортивный журналист и комментатор Роман Бебех раскритиковал работу "Шахтера" в соцсетях. Накануне Горняки опубликовали старое видео с бразильцем Жадсоном, чтобы подразнить "Динамо" и его фанатов после поражения от дончан в 11-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Что нужно знать

"Динамо" проиграло "Шахтеру" в матче УПЛ

Шахтер опубликовал видео с Жадсоном 6-летней давности

В сети раскритиковали Горняков

Соответствующее видео донецкий клуб разместил в Tik Tok. В ролике бывший хавбек "Шахтера" говорит фразу "Где "Динамо", где?", которая уже стала крылатой в футбольной истории Украины.

Данное видео "Шахтер" публиковал 6 лет назад на честь 10-летия победы Горняков в Кубке УЕФА. Именно в 2009 году Жадсон после матчей с "Динамо" в еврокубке произнес свою знаменитую фразу.

Бебех раскритиковал "Шахтер" за публикацию старого видео.

Говорят, Жадсон уже 6 лет стоит у одной той же пальмы и повторяет "Где Динамо, где?". Иначе непонятно, почему все ресурсы пишут о "классике от легенды" и повторении культовой фразы именно после вчерашней победы "Шахтера" над "Динамо", если видео 6-летней давности? То, что было 16 и 6 лет назад – это 100% классная история, но "это было уже". Насколько актуально выдавать одно за другое в таком чемпионате и противостоянии как сейчас? Роман Бебех

Напомним, "Шахтер" обыграл "Динамо" во Львове (2:1). Футболисты отдали на поле много энергии, а сам поединок вызвал немало эмоций у болельщиков. К слову, после победы бразильцы Горняков потроллили "динамовцев". Наставник Бело-синих Александр Шовковский винит в поражении судей.