Злий брат "Ман Юнайтед" та страшний заєць: кумедні емблеми футбольних клубів (фото)

Деякі логотипи футбольних клубів дивують з першого погляду

Футбольні клуби веселять уболівальників не лише на полі. Деякі команди однією лише емблемою лякають суперників та радують своїх фанів.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги добірку кумедних емблем футбольних клубів. Sportgenie поставив на перше місце за абсурдністю "герб" ФК Йовіл Таун.

ФК Йовіл Таун (Англія)

Друїд у центрі емблеми тримає в руках щось схоже на м’яч.

Емблема Йовіл Таун

ФК SexyPöxyt (Фінляндія)

Клуб із 5-го фінського дивізіону має справді "сексуальну" емблему.

Емблема ФК SexyPöxyt

ФК Лінкольн-Сіті (Англія)

Злий брат "Манчестер Юнайтед" (Червоні Дияволи) настільки лякав усіх, що емблему довелося замінити.

Стара емблема Лінкольн Сіті

Сучасний варіант емблеми Лінкольн Сіті

Hispano FC (Гондурас)

Футбольний клуб із Гондурасу радував усіх веселим віслюком на емблемі до 2011 року. Потім клуб через фінансові проблеми було розформовано, а потім перейменовано в Comayagua FC. Емблема з віслюком пішла в історію.

Емблема Hispano FC

ФК Накамбала Леопардс (Замбія)

Футбольний клуб із Замбії зараз має іншу емблему, проте раніше логотип команди прикрашало фото справжнього леопарда..

Стара емблема ФК Накамбала Леопардс

Емблема ФК Накамбала Леопардс зараз

ФК Лимон (Коста-Рика)

Фруктова команда була заснована у 2009 році, а вже у 2021 році припинила своє існування. Проте емблема клубу назавжди увійде в історію футболу.

Емблема ФК Лимон

ФК Полонкване Сіті (ПАР)

"Полонкване Сіті" — південноафриканський професійний футбольний клуб із міста Полонкване у провінції Лімпопо. Був заснований у 2012 році.

Емблема ФК Полонкване Сіті

Roan United FC (Замбія)

Сонце, вода, фабрика та дерево – все, що потрібно для ідеального логотипа футбольного клубу.

Емблема Roan United FC

Siddis Sportsklubb (Норвегія)

Клуб виступав у четвертому дивізіоні Норвегії. На емблемі команди зі Ставангера красувався джентльмен у рожевому костюмі.

Емблема ФК Siddis Sportsklubb

Авенір Бегген (Люксембург)

Кумедний гном на м’ячі прикрашає емблему люксембурзької команди.

Емблема ФК Авенір Бегген

Санта-Колома (Андорра)

Білка та дивна вежа прикрашали раніше емблему відомої футбольної команди з Андорри.

Стара емблема ФК Санта-Колома

Бі Джі Патхум Юнайтед (Таїланд)

Страшний заєць лякає суперників і не лише…

Емблема ФК Бі Джі Патхум Юнайтед

Фаетано (Сан-Марино)

Вболівальники сміливо можуть називати своїх футболістів "деревами" у разі невдач.

Емблема ФК Фаетано

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український футболіст "Динамо" забив феноменальний гол у дербі проти "Шахтаря". М’яч незрозумілим чином залетів у ворота Гірників.