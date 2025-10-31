Злий брат "Ман Юнайтед" та страшний заєць: кумедні емблеми футбольних клубів (фото)
Деякі логотипи футбольних клубів дивують з першого погляду
Футбольні клуби веселять уболівальників не лише на полі. Деякі команди однією лише емблемою лякають суперників та радують своїх фанів.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги добірку кумедних емблем футбольних клубів. Sportgenie поставив на перше місце за абсурдністю "герб" ФК Йовіл Таун.
ФК Йовіл Таун (Англія)
Друїд у центрі емблеми тримає в руках щось схоже на м’яч.
ФК SexyPöxyt (Фінляндія)
Клуб із 5-го фінського дивізіону має справді "сексуальну" емблему.
ФК Лінкольн-Сіті (Англія)
Злий брат "Манчестер Юнайтед" (Червоні Дияволи) настільки лякав усіх, що емблему довелося замінити.
Hispano FC (Гондурас)
Футбольний клуб із Гондурасу радував усіх веселим віслюком на емблемі до 2011 року. Потім клуб через фінансові проблеми було розформовано, а потім перейменовано в Comayagua FC. Емблема з віслюком пішла в історію.
ФК Накамбала Леопардс (Замбія)
Футбольний клуб із Замбії зараз має іншу емблему, проте раніше логотип команди прикрашало фото справжнього леопарда..
ФК Лимон (Коста-Рика)
Фруктова команда була заснована у 2009 році, а вже у 2021 році припинила своє існування. Проте емблема клубу назавжди увійде в історію футболу.
ФК Полонкване Сіті (ПАР)
"Полонкване Сіті" — південноафриканський професійний футбольний клуб із міста Полонкване у провінції Лімпопо. Був заснований у 2012 році.
Roan United FC (Замбія)
Сонце, вода, фабрика та дерево – все, що потрібно для ідеального логотипа футбольного клубу.
Siddis Sportsklubb (Норвегія)
Клуб виступав у четвертому дивізіоні Норвегії. На емблемі команди зі Ставангера красувався джентльмен у рожевому костюмі.
Авенір Бегген (Люксембург)
Кумедний гном на м’ячі прикрашає емблему люксембурзької команди.
Санта-Колома (Андорра)
Білка та дивна вежа прикрашали раніше емблему відомої футбольної команди з Андорри.
Бі Джі Патхум Юнайтед (Таїланд)
Страшний заєць лякає суперників і не лише…
Фаетано (Сан-Марино)
Вболівальники сміливо можуть називати своїх футболістів "деревами" у разі невдач.
