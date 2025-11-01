Футболіст вибив із кубка власну команду: унікальний випадок "зради" (відео)

Футболіст зіграв проти команди, де він працює тренером

Незвичайний випадок стався у Кубку Нідерландів з футболу сезону 2025/26. Герсом Клок, працюючи тренером з фізпідготовки у ФК "Еммен", зіграв проти своєї команди за аматорський "ВВ Хогевен".

Що потрібно знати

У 1/32 фіналу Кубка Нідерландів "ВВ Хогевен" вибив із турніру "Еммен"

За "ВВ Хогевен" зіграв тренер "Еммена" Герсом Клок

Герсом тепер боїться потрапити на очі своїм роботодавцям в "Еммені"

Після перемоги Клок не поспішає повертатися до рідного клубу. Про це повідомляє telegraaf.

35-річний Герсом допоміг любителям із четвертого дивізіону Нідерландів обіграти "Еммен", який виступає у другому дивізіоні країни. Єдиний гол записав на свій рахунок Сандер Егберс, який реалізував пенальті в середині першого тайму. Тепер Клок не поспішає повертатися на роботу до "Еммена".

Це історія клубу. Я заздалегідь казав, що для історії буде чудово, якщо ми переможемо. Думаю, вони досить професійні. Завтра мене там все одно не буде. Думаю, хлопцям теж поки що не треба мене бачити. Герсом Клок

Сандер Егберс вивів "ВВ Хогевен" у наступний раунд Кубку Нідерландів

