Король Лев та злий Ярмоленко: меми та жарти про дербі "Шахтар" — "Динамо" (фото)

Гірники та Біло-сині провели один із найбільш запам’ятовувальних матчів за останній час

В українському футболі прогриміло чергове українське Класичне. Щойно "Шахтар" і "Динамо" зіграли в 1/8 фіналу Кубка України, а через кілька днів футболісти подарували вболівальникам ще більш емоційне дербі в чемпіонаті.

Що потрібно знати

"Динамо" та "Шахтар" зіграли другий матч за тиждень, цього разу в УПЛ

Гірники перемогли з рахунком 3:1

Захисник "Динамо" Денис Попов перед грою назвав нинішній "Шахтар" "пародією", що вилилося у численні бійки на полі

Футболісти віддали на полі багато енергії, а сам поєдинок викликав чимало емоцій у вболівальників. До вашої уваги добірка мемів про матч "Шахтар" — "Динамо".

Егіналдо відкрив рахунок у матчі і зробив жест "Мовчіть". Ймовірно, це посилання на скандальне інтерв’ю Дениса Попова, який назвав нинішній склад Гірників "пародією"

Попов був головною ціллю жорстких підкатів у першому таймі. Усе через інтерв’ю?

Емоції Егіналдо після забитого м’яча

"Динамо" повністю провалило перший тайм

Біло-сині забили гол на початку другого тайму, але взяття воріт скасували

Невертон оформив неймовірний гол

Буяльський відіграв один м’яч. На початку сезону він говорив про майбутні перемоги "Динамо"

Симуляцію Коноплянки порівняли із відомою сценою з мультфільму Король Лев

Ярмоленко мало не задушив суперника

"Шахтар" виявився сильнішим за "Динамо"

"Динамо" та "Шахтар" обіграли один одного цього тижня

"Шахтар" перервав 42-матчеву серію "Динамо" без поразок до УПЛ

"Фейкові" Бразильці "Шахтаря" передали привіт Попову

Попов додатково мотивував "Шахтар" на перемогу, тепер Гірники випереджають "Динамо" в УПЛ на 4 бали

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Динамо":

Зазначимо, перед грою спалахнув скандал через висловлювання центрбека "Динамо" Дениса Попова. Він назвав поточний склад "Шахтаря" "пародією", проте пізніше додав, що мав на увазі не сам "Шахтар", а градус протистояння в дербі. За підсумками 11 туру УПЛ "Шахтар" забезпечить собі лідерство, попри результат матчу ЛНЗ у понеділок, 3 листопада.