Король Лев та злий Ярмоленко: меми та жарти про дербі "Шахтар" — "Динамо" (фото)

Михайло Корнілов
Новина оновлена 02 листопада 2025, 22:44
Егіналдо відсвяткував гол спеціальним жестом. Фото ФК Шахтар

Гірники та Біло-сині провели один із найбільш запам’ятовувальних матчів за останній час

В українському футболі прогриміло чергове українське Класичне. Щойно "Шахтар" і "Динамо" зіграли в 1/8 фіналу Кубка України, а через кілька днів футболісти подарували вболівальникам ще більш емоційне дербі в чемпіонаті.

Що потрібно знати

  • "Динамо" та "Шахтар" зіграли другий матч за тиждень, цього разу в УПЛ
  • Гірники перемогли з рахунком 3:1
  • Захисник "Динамо" Денис Попов перед грою назвав нинішній "Шахтар" "пародією", що вилилося у численні бійки на полі

Футболісти віддали на полі багато енергії, а сам поєдинок викликав чимало емоцій у вболівальників. До вашої уваги добірка мемів про матч "Шахтар" — "Динамо".

Егіналдо відкрив рахунок у матчі і зробив жест "Мовчіть". Ймовірно, це посилання на скандальне інтерв’ю Дениса Попова, який назвав нинішній склад Гірників "пародією"
Попов був головною ціллю жорстких підкатів у першому таймі. Усе через інтерв’ю?
Емоції Егіналдо після забитого м’яча
"Динамо" повністю провалило перший тайм
Біло-сині забили гол на початку другого тайму, але взяття воріт скасували
Невертон оформив чудо-гол
Невертон оформив неймовірний гол
Буяльський відіграв один м’яч. На початку сезону він говорив про майбутні перемоги "Динамо"
Симуляцію Коноплянки порівняли із відомою сценою з мультфільму Король Лев
Ярмоленко мало не задушив суперника
"Шахтар" виявився сильнішим за "Динамо"
"Динамо" та "Шахтар" обіграли один одного цього тижня
"Шахтар" перервав 42-матчеву серію "Динамо" без поразок до УПЛ
"Фейкові" Бразильці "Шахтаря" передали привіт Попову
Попов додатково мотивував "Шахтар" на перемогу, тепер Гірники випереджають "Динамо" в УПЛ на 4 бали
Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Динамо":

Зазначимо, перед грою спалахнув скандал через висловлювання центрбека "Динамо" Дениса Попова. Він назвав поточний склад "Шахтаря" "пародією", проте пізніше додав, що мав на увазі не сам "Шахтар", а градус протистояння в дербі. За підсумками 11 туру УПЛ "Шахтар" забезпечить собі лідерство, попри результат матчу ЛНЗ у понеділок, 3 листопада.

#Футбол #ФК Шахтар #ФК Динамо Київ #УПЛ