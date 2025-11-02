Король Лев та злий Ярмоленко: меми та жарти про дербі "Шахтар" — "Динамо" (фото)
Гірники та Біло-сині провели один із найбільш запам’ятовувальних матчів за останній час
В українському футболі прогриміло чергове українське Класичне. Щойно "Шахтар" і "Динамо" зіграли в 1/8 фіналу Кубка України, а через кілька днів футболісти подарували вболівальникам ще більш емоційне дербі в чемпіонаті.
Що потрібно знати
- "Динамо" та "Шахтар" зіграли другий матч за тиждень, цього разу в УПЛ
- Гірники перемогли з рахунком 3:1
- Захисник "Динамо" Денис Попов перед грою назвав нинішній "Шахтар" "пародією", що вилилося у численні бійки на полі
Футболісти віддали на полі багато енергії, а сам поєдинок викликав чимало емоцій у вболівальників. До вашої уваги добірка мемів про матч "Шахтар" — "Динамо".
Зазначимо, перед грою спалахнув скандал через висловлювання центрбека "Динамо" Дениса Попова. Він назвав поточний склад "Шахтаря" "пародією", проте пізніше додав, що мав на увазі не сам "Шахтар", а градус протистояння в дербі. За підсумками 11 туру УПЛ "Шахтар" забезпечить собі лідерство, попри результат матчу ЛНЗ у понеділок, 3 листопада.