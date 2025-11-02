"Шахтер" добил "Динамо" одним фото

Бразильцы донецкого клуба высмеяли соперника

Донецкий "Шахтер" обыграл в Украинском Классико "Динамо". Бразильские футболисты дончан на радостях опубликовали снимок из раздевалки, адресованный побежденному центрбеку Бело-синих Денису Попову.

Что нужно знать

"Динамо" проиграло "Шахтеру" в УПЛ (1:3)

После победы в Кубке Украины (2:1) Попов назвал Горняков "пародией"

Бразильцы донецкого клуба не стали молчать после успеха во Львове

Фото в Instagram разместил защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас, который сыграл в дерби, выйдя на замену во втором тайме. Скандальным снимок сделала надпись игрока, передает "Телеграф".

Винисисус Тобиас и другие бразильцы "Шахтера" передали привет Денису Попову

На фото бразильцы празднуют победу в раздевалке Горняков. Тобиас подписал фото "Фальшивые бразильцы?". Это отсылка на недавнее интервью Попова. После победы "Динамо" над "Шахтером" в Кубке Украины Денис назвал нынешний состав Горняков "пародией". Позднее "динамовец" добавил, что не хотел никого обидеть и имел в виду не сам "Шахтер" а градус противостояния в дерби.

Таким образом слова Попова мотивировали "Шахтер" на реванш. Горняки победили и единолично возглавили турнирную таблицу УПЛ (Украинская премьер-лига). К слову, на сайте "Телеграф" доступны мемы и шутки про Классическое, которое в этом году подарило забавную симуляцию Конопли и "злого" Ярмоленко.