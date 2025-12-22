Уже фотошоп не допомагає? На свіжих фото Путіна помітні значні зміни, що не так

"Маскування" справжнього віку очільника РФ дало збій

Голова Росії Володимир Путін під час відвідування Ермітажу мав досить дивний вигляд. Адже на свіжих фото в очі впадає те, наскільки російський лідер постарів, хоча подекуди це намагаються приховати.

Що треба знати:

Наприкінці грудня на нових знімках Путін помітно змарнів

На обличчі з'явились нові зморшки, які навіть фотошоп не приховав

У понеділок, 22 грудня, на офіційному порталі Кремля опублікували свіжі фото Путіна. Знімки одразу привернули увагу суспільства, адже російський лідер виглядає сильно постарілим.

Як видно на фото, обличчя Путіна має чималі ознаки втоми, які підкреслюють чисельні зморшки. А це й не дивно, адже йому цього року виповнилось 73 роки. Хоча зазвичай офіційні портали досить сильно фотошоплять фото, щоб вік лідера не так сильно впадав в очі.

Путін у грудні 2025

Однак, якщо порівняти знімки зроблені в кінці листопада, на початку грудня та 22 грудня, різниця суттєва. Ще у листопаді на черговому засіданні Путін мав глибокі зморшки, але їх ніби було менше. При цьому суттєвої втоми на обличчі не було видно.

Путін на прикінці листопада 2025

На початку грудня ситуація майже не змінилась, а враховуючи освітлення під час публічного заходу, навіть навпаки. Адже тоді риси обличчя Путіна були досить підтягнутими, як для його віку, та свіжими.

Путін на початку грудня 2025

А от 22 грудня ситуація сильно змінилась — з'явились ознаки серйозної втоми, зморщок ніби стало більше та навіть мішки під очима стали помітнішими. У мережі користувачі вже відмітили це та наголосили, що Путіну час зустрітися з російським артистом Йосипом Кобзоном, який помер у 2018 році:

Щось йому не весело. Двіжуха, мабуть, не така, як він планував.

Кобзон зачекався.

Схожий на Лєніна.

Час йому уже до Кобзона

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час нещодавнього публічного виступу Путіна чимало людей помітили, що він нібито перестав приховувати сивину. Адже колір волосся кардинально змінився всього за пару днів.