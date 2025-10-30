"Динамівець" спровокував скандал після матчу з "Шахтарем"

Захисник Біло-синіх висміяв Гірників

Центрбек "Динамо" Денис Попов прокоментував перемогу над "Шахтарем" (2:1) у 1/8 фіналу Кубка України сезону 2025/26. При цьому футболіст висміяв суперників, назвавши їх "пародією".

Що потрібно знати

"Динамо" та "Шахтар" зіграли перше Класичне дербі у поточному сезоні

Попов висміяв нинішній склад Гірників

Судаков не став мовчати

Відповідний коментар Попова наводить "Футбольний Сектор". Денис вважає "Шахтар" "пародією" на склад Гірників, який був кілька років тому.

А щодо Класичного. Це дуже важливий матч. Я ще пограв у ті роки, коли футболісти були серйознішими – такі, як Марлос, Тайсон, Мораєс. Нині так, можна сказати, пародія. Я навчався на цих матчах і розумів, що то за матч. Тому так воно, мабуть, лишилося. Денис Попов

У "Шахтарі" поки що зберігають мовчання на цей випад "динамівця", проте колишня зірка Гірників Георгій Судаков уже відреагував на коментар Попова.

Вітаю "Динамо" із першою за 5 років перемогою над "пародистами". Георгій Судаков

Вже 2 листопада "Шахтар" прийме "Динамо" у рамках матчу 11-го туру УПЛ. Напевно, випад Попова у бік донеччан не залишиться непоміченим.

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Шахтар"

Додамо, що і кияни, і донеччани стартували у Кубку України у 1/16 фіналу. Біло-сині вийшли у 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а Гірники перемогли аматорський клуб (1:0). У чемпіонаті України "Шахтар" посідає перше місце, випереджаючи "Динамо" на 1 очко.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК столичний клуб зіграє проти боснійського ФК Зрінськи (06.11.2025).

"Шахтар", своєю чергою, за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів відібратися в основний етап Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники зіграють проти ісландського "Брейдабліку" (06.11.2025).