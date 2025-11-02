Симуляция года и забавный автогол: "Шахтер" отомстил "Динамо" (видео)

Украинские гранды провели боевую игру с обилием конфликтов и стычек

В воскресенье, 2 ноября, "Шахтер" в рамках центрального поединка 11-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) принимал "Динамо". Для Горняков это была возможность взять реванш у Бело-синих за поражение в Кубке Украины (2:1).

Что нужно знать

"Динамо" и "Шахтер" сыграли между собой два матча подряд

Кубковая игра завершилась победой Бело-синих

В чемпионате победили Горняки

Поединок, проходивший на "Львов-Арене", завершился со счетом 3:1 в пользу "Шахтера". Об этом сообщает "Телеграф".

Уже на 3-й минуте матча Горняки вышли вперед. Педриньо исполнил угловой, а Эгиналдо выиграл борьбу у Попова и головой переправил мяч в ворота гостей. Донецкий клуб контролировал мяч, позволив лишь раз киевлянам пробить по своим воротам в первом тайме.

Во втором тайме "Динамо" прибавило и даже забило, правда, быстрое взятие ворот отменили из-за нарушения правил. Горняки тут же ответили — Невертон дальним ударом удвоил преимущество хозяев. Еще через несколько минут Виталий Буяльский прошил ворота Горняков, сократив разницу в счете. Точку в игре поставил "динамовец" Кабаев, который пушечным ударом забил гол в свои ворота.

Отметим, перед игрой вспыхнул скандал из-за высказываний центрбека "Динамо" Дениса Попова. Он назвал текущий состав "Шахтера" "пародией", однако позднее добавил, что имел в виду не сам "Шахтер" а градус противостояния в дерби. На фоне скандала и кубковой игры футболисты были заряжены до предела, из-за чего не поле постоянно вспыхивали стычки. Самым показательным моментом в игре стала "симуляция года" в исполнении Ефима Конопли.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК столичный клуб сыграет против боснийского ФК Зриньски (06.11.2025).

"Шахтер", в свою очередь, по итогам еврокубковой квалификации сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки сыграют против исландского "Брейдаблика" (06.11.2025).